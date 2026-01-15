Son Mühür- Kemalpaşa Belediyesi Meclisi Ocak ayında üçüncü toplantısını tek gündem maddesiyle gerçekleştirdi.

Belediye'nin SGK borçlarına karşı takas olarak düşündüğü taşınmazlarla ilgili önerge hakkında geçtiğimiz hafta yapılan ikinci meclis toplantısında gündemde bekletilme kararı verilmişti.

Toplantıya başkanlık eden Mükremin Zülkadiroğlu, ''Büyükşehir Belediye Başkanlığının muhtarlarla toplantısı vardı o yüzden meclis toplantısının başlangıcında biraz gecikme oldu'' bilgilendirmesinde bulundu.



Mülkiyeti Kemalpaşa Belediyesi'nde olan taşınmazların SGK'ya borca karşılığında takasıyla ilgili önerge CHP, AK Parti ve MHP'li Meclis üyeleri arasında tartışmaya yol açtı.

Mükremin Zülkadiroğlu'nun önergenin oy çokluğuyla reddedileceği bilgisini vermesinin ardından söz alan AK Partili Meclis üyesi Okan Bildirici,

''Sizin getirdiğiniz önergeyi oy çokluğuyla reddettiğinizi söylüyorsunuz.'' sözleriyle olayda terslik olduğuna dikkat çekti.



Başkanlıktan gelen her konuya evet demeyiz...



CHP'li Meclis üyesi Mehmet Karadağ, ''Biz böyle bir partiyiz, başkanlıktan gelen her konuya evet diyecek bir parti değiliz. Değerinde olmasını istedik, rakamlar bizi tatmin etmedi. Bu yönde karar veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim'' diye konuştu.

Borcu taksitlendirin mesajı...



CHP'li Meclis Üyesi Selçuk Karakülçe de, ''Kemalpaşa'nın menfaatleri doğrultusunda karar almanın huzuru içindeyiz. Kemalpaşalılar müsterih olsunlar. Ben Cumhur İttifakı'ndaki arkadaşlardan borcun faizinin düşürülmesi ya da taksitin arttırılması yönünde çalışmalarını isterim'' mesajı verdi.



Belediye niye hesap kitap yapmadı?



MHP'li Meclis Üyesi Canip Han ise, ''Belediyenin hesap kitabını yapması gerekirdi. Sosyal demokrasi adına başarı diyorlar ama bu doğru bir yaklaşım değil. Bu borç Kemalpaşa Belediyesi'nin yaptığı bir borç. Sevabıyla günahıyla kendiniz katlanın. Biz önergeye hayır diyoruz'' diye konuştu.

O değeri siz belirlediniz, SGK değil...



CHP'li Meclis üyelerinin ''Biz böyle bir partiyiz'' yaklaşımına itiraz eden AK Partili Meclis Üyesi Oktay Salduz,

''Sanki SGK bir değer belirlemiş, siz de o yüzden vermemişsiniz diye bir şey yok. Siz dört ayrı değerlendirme kuruluşuna değer belirlettiniz. Yani siz bu rakamları önerge hazırlanmadan önce de biliyordunuz. Bunun üzerine, ederinin çok altındaydı gibi yanlış anlamaya müsait ifadeler kullanmak doğru değil'' hatırlatmasında bulundu.



Siz getirdiniz, arkasında dursaydınız...



''Kemalpaşa Belediyesi kendi bir rakam getirdi'' diyen Okan Bildirici, ''Sonra kendi getirdiği rakamı beğenmedi. Belirlediğiniz 26 milyon lira rakamı size yetmiyorsa bunu daha önce karar verecektiniz. Bir şey getirdiyseniz arkasında durun'' diye konuştu.

Bu önergeyi bürokratlar hazırladı...



AK Partili Meclis üyelerinin itirazına cevap veren CHP'li Meclis Üyesi Yiğit Mutlu,

''Bu önergeyi belediyenin teknik bürokratları hazırladı, meclis üyeleri değil. Tekrar gündemde bırakılmasını istedik. Biz de değerlendirip reddettik. Belediyeden gelen her önergeyi kabul edeceğiz diye bir şey yok. Bunun da hesabını halkımıza ve kendi partimize rahatlıkla veririz.'' mesajı verdi.

Karşılıklı söz düellosunun ardından yapılan oylamada SGK borçlarına karşılık taşınmazların takas önerisi CHP'li oyların oylarıyla oy çokluğuyla reddedildi.

Kemalpaşa Belediyesi Meclisi bir sonraki toplantısını 2 Şubat tarihinde gerçekleştirecek.