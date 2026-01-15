İzmir’de insan ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 14 kadın mağdur olarak kurtarıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

3 aylık teknik takip sonrası operasyon

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti suçuna ilişkin yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Çalışmaların ardından kent genelinde belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mağdur kadınlar geri gönderme merkezine teslim edildi

Operasyonda yabancı uyruklu 14 kadın mağdur olarak tespit edildi. Kadınlar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Suç gelirlerine el konuldu

Adreslerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 34 bin 55 TL, 1.409 ABD doları ve 450 avroya el konuldu.

4 şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.