Son Mühür - ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, bugün tanıttığı M5 işlemcili MacBook Pro’nun ardından Türkiye’deki tüm Mac modellerine zam yaptı. M4 çipli MacBook Air'in başlangıç fiyatı 49.999 TL'den 57.999 TL'ye çıkarken, MacBook Pro artık 94.999 TL'den satışa sunuluyor. iMac'in yeni başlangıç fiyatı 72.999 TL, Mac mini ise 36.999 TL oldu. En üst segmentteki Mac Studio'nun fiyatı ise 118.999 TL’ye ulaştı. M5 çipli 14 inç MacBook Pro, önceki modele göre 3,5 kata kadar daha fazla yapay zekâ gücü ve 1,6 kata kadar daha hızlı grafik performansı sunarken, 24 saate kadar pil ömrü vadediyor. Yeni model, 94.999 TL’den ön siparişe açıldı.

Yeni fiyatlar belli oldu

iPad modeli de zamlandı

Benzer şekilde iPad serisine de zam yapıldı. Yeni M5 çipli iPad Pro’nun 11 inçlik modeli 49.999 TL’den 59.999 TL’ye, 13 inçlik versiyonu ise 64.999 TL’den 74.999 TL’ye çıktı. iPad mini’nin fiyatı 24.999 TL’den 29.999 TL’ye, iPad Air’in fiyatı 29.999 TL’den 34.999 TL’ye, standart iPad’in fiyatı ise 16.999 TL’den 19.999 TL’ye yükseltildi. Apple, M5 çipli iPad Pro’nun, önceki nesle kıyasla 3,5 kata kadar daha yüksek yapay zekâ performansı sunduğunu ve Wi-Fi 7 ile gelişmiş hücresel bağlantı özellikleri sayesinde profesyonellere yönelik en güçlü iPad modeli olduğunu belirtti.