İzmir’de balıkçılar, 1 Eylül’de başlayacak av sezonu öncesinde teknelerini ve ağlarını yenileyerek sezona hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, denizden gelen verilere göre bu sezon hamsi ve sardalyanın bol olacağını belirterek, “Hedefimiz halkımıza uygun fiyatlı ve bol balık sunmak” dedi.

Ağ ve tekne tamiratları tam gaz

Sezonun açılmasına kısa bir süre kala balıkçılar, “Vira Bismillah” demek için ağlarını onarıyor, kopan ve yıpranan yerleri güçlendiriyor. Teknelerdeki hasarlı bölümler tamir edilirken, motorlar ve diğer ekipmanlar da gözden geçiriliyor. Hazırlıklarını hızlandıran balıkçılar, sezona eksiksiz başlamak için yoğun çaba harcıyor.

Başkan Çakan: “Beklentimiz bol balık”

İzmir Ticaret Odası Su Ürünleri Meslek Komitesi Başkanı ve İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, geçen sezonu değerlendirerek, bu yılın beklentilerini paylaştı. Çakan, “Geçen yıl Karadeniz’de palamut, Ege’de ise sardalya, hamsi ve istavrit ağırlıklı bir sezon geçirdik. Bu yıl da denizden gelen haberlere göre bol balık olacak. Amacımız halkımıza uygun fiyatla taze balık sunmak” ifadelerini kullandı.

Tekneler ve ekipmanlar sezona hazır

Çakan, deniz suyu sıcaklığındaki artışın balıkların açık denize kaymasına yol açtığını belirterek, “Ege Denizi’nde su sıcaklığı 28-29 derece civarında. Teknelerimiz açık su avcılığına uygun. 15 Nisan’da sona eren geçen sezonun ardından hazırlıklara başladık; gemiler onarıldı, ağlar tamir edildi ve radarlar kontrol edildi. İnşallah bereketli bir sezon geçireceğiz” dedi.

Balıkçılar sezona hazır olmanın önemine dikkat çekiyor

30 yıllık denizci Bayram Demirtaş, hazırlık sürecinin önemini vurgulayarak, “Ağ ve gemi onarımlarımızı yaptık. Bu hazırlıkları yapmazsak sezonda aksaklık yaşar, maliyetimiz artar. Sezona eksiksiz başlamak çok önemli. Bu sezondan da umutluyuz” diye konuştu.

40 yıllık denizci Akın Sert ise, “Balıkların ağlardan düşmemesi için yıpranan ağlarımızı onarıyoruz. Hazırlıklarımız tamamlandı. İnşallah bu sezon verimli geçer” dedi.