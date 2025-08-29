Son Mühür/ Beste Temel- Bu yılki İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), genç ve çocuk ziyaretçiler için tam bir festival şöleni sunmaya hazırlanıyor. 29 Ağustos - 9 Eylül 2025 tarihleri arasında Kültürpark'ta kapılarını açacak olan fuar, her yaştan katılımcıya yönelik zengin ve interaktif bir programla dolu. Özellikle gençler ve çocuklar için kurgulanan özel alanlar ve etkinlikler, fuarı unutulmaz bir deneyime dönüştürecek.

Macera dolu oyun parkurları ve atölyeler

Yenilenen Yeme İçme ve Etkinlik Alanı'nda, fuara özel olarak kurulan "İzmir Çocuk Oyun Alanı", minik misafirleri heyecan verici bir dünyaya davet ediyor. Survivor ve macera parkurlarından ağ labirentine, mini futbol ve bowlingden langırt oyunlarına kadar birçok aktivite, çocuklara eğlence dolu anlar yaşatacak. Bu modüler oyun alanı, fuarın en çok ilgi çeken noktalarından biri olacak. Çocuklar için ayrıca İZELMAN Fuar Çocuk Kulübü, Dobidop Eğitim Otobüsü ve Mobil Çocuk Sahne gibi farklı platformlar da masal anlatımlarından oyun atölyelerine kadar çeşitli programlarla onları bekliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları da Mobil Çocuk Sahne'de “Kendini Arayan Zürafa” oyununu, İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde ise “Soytarılar Okulu” oyununu sahneleyerek fuara sanatsal bir dokunuş katacak.

Gençlere yönelik spor, E-Spor ve kültürel etkinlikler

Gençlik ve Spor Alanı, bu yıl da gençleri hedefleyen birçok renkli etkinliğe, atölyeye ve yarışmaya ev sahipliği yapacak. Red Bull'un motor sporları ve refleks oyunları gibi etkinliklerinin yanı sıra, bu alanda mini satranç turnuvaları ve çeşitli interaktif oyunlar düzenlenecek. 7 Eylül'de düzenlenecek WSBK Toprak Razgatlıoğlu yarış izleme partisi de motor sporu tutkunlarını bir araya getirecek. Sanat, spor, popüler diziler ve genel kültür gibi konularda Quiz Night bilgi yarışmaları ve e-spor turnuvaları da gençlerin rekabet dolu anlar yaşamasına olanak tanıyacak. İzmir'deki spor kulüplerinin stantları ve çeşitli spor etkinlikleri de bu alanda yerini alacak.

Gelişim ve farkındalık yaratan etkinlikler

Fuar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinin katkılarıyla zenginleşiyor. Meslek Fabrikası, seramik ve barista atölyeleriyle gençlere mesleki deneyimler sunarken, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi baskı, mozaik ve vitray atölyeleriyle yaratıcılığı teşvik edecek. ESHOT, "Geçmişten Günümüze ESHOT" sergisiyle nostaljik bir yolculuk sunacak. Engelli Çalışmaları Birimi, sokak farkındalığı etkinlikleri ve Boccia gibi sporlarla toplumsal farkındalığı artıracak. Gençlik Çalışmaları Birimi ise çanta boyama, origami, karaoke, yapay zeka ve avatar atölyeleri gibi geniş bir yelpazede etkinlikler düzenleyerek gençlerin farklı ilgi alanlarına hitap edecek. Japon kültürünü tanıtan yukata deneyimi ve extreme dart gibi sıra dışı etkinlikler de katılımcıları bekliyor. Kadın Çalışmaları Birimi ise şiddetsizlik, eşitlik ve empati gibi temalara odaklanan atölyelerle toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekecek. Spor Dairesi Başkanlığı da modern dans, yoga, tango, e-spor turnuvaları ve ayak tenisi gibi etkinliklerle fuara dinamizm katacak.

Spor ve macera dolu anlar

Fuar, 29 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 3x3 Streetball İzmir Cup 2025'e de ev sahipliği yapacak. Gençlik ve Spor Alanı'nda gerçekleşecek bu turnuvanın finali, 9 Eylül'de büyük bir heyecana sahne olacak. Ayrıca, 6 Eylül'de Kültürpark'ın farklı noktalarında düzenlenecek "Hazine Avı", çocuklar ve gençler için hem eğlenceli hem de öğretici bir macera sunacak. Katılımcılar, fuarın 94 yıllık tarihine dair ipuçlarını takip ederek Kültürpark'ın gizli hikayelerini keşfedecek ve sürpriz ödüllerin sahibi olacak.