Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bölge için yaptığı “yoğun kar yağışı” uyarılarının ardından Hakkari’de etkisini artıran kar, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Birçok binanın çatısında biriken büyük kar kütleleri aşağıya düşerken, bir öğrenci yurdunun çatısından kopan karın altında iki öğrenci kaldı. Elektrik direklerinin üzerine düşen kar kütleleri nedeniyle kesintiler yaşanırken, kara yoluna inen iki çığ arasında mahsur kalan 5 araç ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Hakkari’de bir binanın çatısından düşen kar kütlesi nedeniyle iki kız öğrenci yaralandı. Olayın, akşam saatlerinde Merzan Mahallesi’nde yaşandığı belirtildi. GSB Hakkari Yurt Müdürlüğü binası önünden geçtikleri sırada, çatıda biriken kar kütlesinin iki öğrencinin üzerine düştüğü bildirildi. Kar altında kalan öğrenciler, çevrede bulunan arkadaşlarının yardımıyla çıkarılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Elektrik direkleri devrildi

Şemdinli ilçesine bağlı Navşar Mahallesi’nde bir binanın çatısında biriken tonlarca kar, büyük bir gürültüyle aşağıya kaydı. Binanın önündeki elektrik direklerinin üzerine düşen kar kütlesi enerji hatlarının kopmasına neden olurken, mahalle genelinde elektrik kesintisi yaşandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, görüntülerde karın düşmesiyle beton direklerin adeta kâğıt gibi ezildiği ve çevrenin kar tozuyla kaplandığı görüldü.

Uyarı yapıldı

Olayın ardından arıza ve onarım ekipleri hızla bölgeye sevk edilerek, dondurucu soğuk ve yoğun kar örtüsüne rağmen çalışmalara başladı. Mahalleye yeniden elektrik verilmesi için çalışmalar kesintisiz sürerken, yetkililer vatandaşları çatı altlarından uzak durmaları ve “çatı çığı” riskine karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.