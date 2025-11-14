Son Mühür- Belçikalı dünya yıldızı Lara Fabian, 18 Kasım’da İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak. Paris gece hayatından ilham alan Mondaine de Paris’in “Tonight at Mondaine” serisinin ilk konuğu olacak Fabian, sınırlı sayıda davetlinin katılacağı özel bir performans sergileyecek.

Sezen Aksu yıllar sonra ilk kez bir konsere katılacak

Uzun süredir sahnelerden ve kameralar önünden uzak kalan Sezen Aksu, Lara Fabian konserini en ön sıradan izleyecek.

Hürriyet’in haberine göre; Aksu, yıllardır hiçbir gece etkinliğine katılmamasına rağmen bu konser için istisna yaptı.

Bilet fiyatları 30 bin TL ile 50 bin TL arasında

Etkinlik için belirlenen bilet fiyatları dikkat çekiyor. Sınırlı sayıda konuğun ağırlandığı gecede kişi başı ücretler 30 bin TL ile 50 bin TL arasında değişiyor. Konser, İstanbul’un son dönemde düzenlenen en özel etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Gecenin şartı, basına kapalı organizasyon

Kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Sezen Aksu, konsere katılma şartı olarak organizasyonun basına kapalı olmasını istedi. Etkinlik ekibinden “kesinlikle kapalı” yanıtını alınca rezervasyonunu yaptırdığı öğrenildi.

Tonight at Mondaine serisi İstanbul’da başlıyor

Paris gece hayatının ruhunu yansıtan “Tonight at Mondaine” etkinlik serisi, ilk kez İstanbul’da Lara Fabian konseriyle start alacak. Serinin ilerleyen dönemlerde başka uluslararası sanatçıları da ağırlaması planlanıyor.