Son Mühür- TÜİK'in Kasım ayı enflasyon verileri Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetiminin elini güçlendirdi.

TÜİK, yüzde 1.25 dolayında beklenen Kasım ayı enflasyonunu aylık yüzde 0.87 ve yıllık bazda yüzde 31.07 olarak açıkladı.

Borsa İstanbul beklentilerin altında gelen enflasyon verileriyle yukarı yönlü hareketlendi.

Bankacılık endeksi yüzde 0.97, sınai endeksi yüzde 0.25, mali endeks yüzde 0.44 artış gösterdi.

Şaşırtan bir düşüş...



TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini değerlendiren ''Tüketici fiyatları enflasyonu beklentilerimin çok altında geldi'' vurgusunda bulunan A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Zaten birkaç haftadır bu beklenti piyasaya hakimdi. Fakat rakamsal olarak beklentileri de şaşırtarak bu kadar düşük gerçekleşmesi, bu ay yapılacak para piyasası kurulunda önemli bir faiz indirimine işaret etti.



Yukarı yönlü hareketin devamı...



Bu işten en fazla bankacılık endeksi etkilenecektir. Bankalar bu motivasyonla bir süre daha geri almaya devam edecekler.

Endeks bazında da yukarı yönlü hareketin devamını bekliyorum. Sırada dirençlerin geçmesi, trendin başlaması anlamda bize önemli bir yön verecek.

11.150-11.250 ve 11.605 seviyeleri sırayla izlenecek dirençler olarak önümüzde duruyor. Daha önce yurt dışına başlamış olan yukarı yönlü borsa hareketliliğini bir miktar bize de yansıması bundan sonra olacaktır diye düşünüyorum'' mesajı verdi.

