Son Mühür- Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye’deki mevcut faiz politikalarının reel sektör üzerinde yarattığı baskıya dikkat çekti. Ardıç, iş dünyasının giderek daha ağır koşullar altında üretim yapmaya çalıştığını vurguladı.

“Parasını faize yatıran rahat uyuyor, biz uykusuzuz” diyen Ardıç, üretim ekonomisinin bu faiz düzeyinde sürdürülebilir olmadığını dile getirdi. Sanayicilerin kredi maliyetlerinin hızla yükseldiğini, işletmelerin büyüme ve yatırım iştahının azaldığını belirtti.

Ardıç, “Sanayi bu faizlerle ayakta kalamaz. Üretim ve yatırım için uygun finansman şartları sağlanmazsa, istihdam ve ihracat olumsuz etkilenir. Türkiye ekonomisinin temel dayanağı olan reel sektör, mevcut faiz yükü altında zorlanıyor” ifadelerini kullandı.