Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikili temaslarda bulunmak ve 62’nci Şam Uluslararası Fuarı’na katılmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a ulaştı. Bolat, havalimanında Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar tarafından karşılandı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirmek ve Şam Uluslararası Fuarı’nın açılışına katılmak üzere iş dünyamızla birlikte Şam’dayız. Türkiye olarak dost ve komşu ülke Suriye’nin yeniden imarı ve kalkınmasına yönelik desteğimizi her alanda göstermeye devam ediyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu önemli ziyarette, gıda, müteahhitlik, mobilya başta olmak üzere birçok sektörde yeni iş fırsatlarını ele alacağız” ifadelerini kullandı.

Ticaret hacmini artırma hedefi

Bolat, Suriye ile yapılacak üst düzey görüşmelerde iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak, yatırımları geliştirmek ve stratejik iş birliği alanlarını derinleştirmek için somut adımlar atacaklarını belirtti.

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bölgemizin barış, istikrar ve refahına katkı sunacak politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Türkiye olarak hem tarihi sorumluluğumuzu hem de dostane yükümlülüklerimizi hakkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz”