Balıkesir’in Edremit ilçesinde Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde iş yerinin önünde bekleyen esnaf Z.S., sabah saatlerinde seyir halindeki beyaz bir otomobilden açılan ateş sonucu ayağından vuruldu. Saldırının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, aracın caddenin üzerinden geçerken Z.S.’ye doğru peş peşe ateş açıldığı görülüyor.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Olay, saat 08.10 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin bulunduğu otomobilden üç el ateş edilmesi üzerine Z.S. yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı esnaf hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Polis geniş çaplı soruşturma başlattı

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganların kimliğinin tespiti ve yakalanması için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Güvenlik kamerası kayıtları da soruşturma kapsamında inceleniyor.