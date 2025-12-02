Art arda yaşanan depremlerle sarsılan Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenen etkinlik, Cumhuriyet Meydanı’nı adeta bir festival alanına dönüştürdü. Sındırgı Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde ilçeye gelen Gezen Sinema Tırı ve Gezici Kütüphane, iki gün boyunca yoğun ilgi gördü.

Meydan çocukların neşesiyle doldu

Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan etkinlik alanını ziyaret eden Sındırgı Belediye Başkanı ve belediye meclis üyeleri, çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla sohbet eden Başkan ve meclis üyeleri, hatıra fotoğrafları çektirdi. Meydanda renkli ve neşeli anlar yaşandı.

Tüm okullardan katılım sağlandı

Depremler nedeniyle gergin bir süreç yaşayan ilçe halkı için hazırlanan program kapsamında, ilçedeki tüm okullardan öğrenciler alanda buluşturuldu. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sındırgı Belediyesi koordinasyonunda gruplar halinde etkinlik alanına getirilen öğrenciler, sinema gösterimlerine katıldı ve çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Sinema, kitap ve sanat bir arada

Etkinlikte sadece film gösterimleri yer almadı. Çocuklar şarkılar söyledi, şiirler okudu; zeybek, horon, halay ve ritim oyunlarıyla meydanı şenlendirdi. Gezici Kütüphane, kitaplar, boyama materyalleri ve etkinlik masalarıyla çocuklara kültürel bir deneyim sundu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri de gün boyunca mısır ikramı yaparak çocuklara küçük sürprizler hazırladı.

“Sanatla çocuklara umut veriyoruz”

Erol Gözen Sanat İçin Yola Çık Kültür Sanat Derneği Başkanı Erol Gözen, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada Gezen Sinema Projesi’nin deprem bölgelerinde çocuklara moral vermeyi amaçladığını belirtti. Gözen, bu çalışmayla çocukların yalnızca film izlemediğini, sanatla iç içe bir gün geçirdiğini ifade etti.

Moral ve dayanışma mesajı

Etkinlik, deprem sonrası oluşan gerginliğin azalmasına katkı sağladı. Çocukların yüzünde oluşan tebessüm ve meydandaki coşku, ilçede moral kaynağı oldu.