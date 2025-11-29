Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışlar üçüncü gününe girerken, aç kalan yaban domuzları ilçe merkezine inmeye başladı.

Sokaklarda yiyecek arayışı

Aliçetinkaya Mahallesi Son Durak mevkiinde görüntülenen sekiz yaban domuzu, aile grubu halinde sokaklarda yiyecek aradı. Vatandaşlar, hayvanların konteynerlerin çevresinde ve park halindeki araçların arasında dolaşmasını cep telefonlarıyla kaydetti.

Sosyal medyada ilgi odağı oldu

Yaban domuzlarının kent merkezinde dolaşırken çekilen görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntülerde, hayvanların hiç kimseye zarar vermeden yiyecek aradıkları görüldü.

Uzmanlar uyarıyor: Doğal yaşam alanlarının daralması

Bazı vatandaşlar, yaban domuzlarının şehir merkezine inmesini, hızla genişleyen inşaat alanları ve yeni konut projeleri nedeniyle doğal yaşam alanlarının daralmasına bağladı. Yetkililer, kentte yaşayan yaban hayvanlarıyla ilgili tedbirlerin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.