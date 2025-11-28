Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde son aylarda yaşanan depremlere rağmen antrenmanlarını aksatmayan 53 yaşındaki emekli polis memuru Recep Adıgüzel, maraton yarışlarındaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Artçı depremlerin sürdüğü üç aylık dönemde çalışmalarını bırakmayan Adıgüzel, 42 kilometrelik İstanbul-Avrasya Maratonu’nda kendi yaş kategorisinde 6 bin 700 sporcu arasından 305. sırayı elde etti.

Maratonlarda istikrarlı başarı

Emekliliğe kadar atletizmi hobi olarak sürdüren Adıgüzel, 2018’de polis memurluğundan emekli olduktan sonra maraton yarışlarına ağırlık verdi. 2025 yılında katıldığı yarışlarda dikkat çeken dereceler elde etti. Karşıyaka Zübeyde Hanım Maratonu’nda birinci, Zeytinburnu Maratonu’nda ikinci, Karaköprü Sayburç Koşuları’nda ise üçüncülük elde ederek istikrarlı performansını sürdürdü.

Atletizmin yanı sıra tabanca atıcılığı alanında da başarıları bulunan Adıgüzel, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği yarışmalarda ikinci olmuştu. Hedefini ise kendi yaş kategorisinde Türkiye rekorunu kırmak olarak belirledi.

Antrenmanlar sürdü, hedefler büyüyor

Sındırgı Atatürk Stadı’nda arkadaşlarıyla antrenmanlarını sürdüren Adıgüzel, deprem sürecinde bile sporu bırakmadıklarını vurguladı. “Bölgemiz deprem bölgesi, üst üste sarsıntılar yaşadık. Buna rağmen koşularımıza devam ettik ve son yarışlardan başarıyla döndük. Yetkili kurumların sağladığı antrenör ve destek ile performansımı daha da artırabileceğime inanıyorum. Milli takıma yükselmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Gençlere ilham kaynağı

Antrenman sırasında genç sporcularla vakit geçirdiğini söyleyen Adıgüzel, onların motivasyonunu artırmayı amaçladığını belirtti. “Yaşım 53 ve 50-55 yaş kategorisinde yarışıyorum. Hedefim derecemi daha da geliştirmek ve Türkiye rekorlarını egale etmek” dedi.