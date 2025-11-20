Balıkesir'in turizm ve denizcilik faaliyetleriyle öne çıkan ilçesi Edremit'te, Edremit Körfezi Sportif Amaçlı Balıkçı Teknesi ve Amatör Balıkçılar Derneği Başkanı Zafer Soykara silahlı saldırıya uğradı. Soğanyemez Mahallesi'nde gerçekleşen olayda yaralanan Soykara, hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Saldırı anı ve olay yeri detayları

Olay, Edremit'in Soğanyemez Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde, Zafer Soykara'nın bir iş yerinin önünde bulunduğu sırada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Soykara'nın yanına hızla bir otomobil yaklaştı. Araç içinde bulunan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, dernek başkanına doğru art arda ateş açtı.

Saldırının gerçekleştiğini gören çevredekilerin durumu derhal fark etmesiyle birlikte, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Yaralı dernek başkanı tedavi altında

Silahlı saldırı sonucunda ayağından yaralanan Dernek Başkanı Zafer Soykara'ya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ambulansla en yakın hastaneye sevk edilen Soykara, tedavi altına alındı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, dernek başkanının sağlık durumunun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Zanlılar aranıyor: Polis beyaz renkli otomobilin peşinde

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler, olayın hemen ardından beyaz renkli bir otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganların kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, otomobilin güzergahını belirleyerek şüphelileri yakalamak için özel bir ekip kurdu. Saldırının nedeni ve zanlıların Dernek Başkanı Soykara ile olan bağlantıları çok yönlü olarak araştırılmaya devam ediyor.