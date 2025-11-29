Balıkesir’in Bandırma ilçesi Sunullah Mahallesi 15. Sokak’ta, demiryolu hattı boyunca uzanan istinat duvarı sabah saatlerindeki kuvvetli yağışların ardından çöktü. Tren geçişinin hemen ardından büyük bir gürültü duyduklarını ifade eden mahalle sakinleri, olayın saniyeler içinde gerçekleştiğini aktardı. İhbar üzerine Bandırma Belediyesi ekipleri ile Devlet Demiryolları (TCDD) görevlileri bölgeye yönlendirildi.

“Demiryolu trafiğinde risk yok” açıklaması

Olay yerinde incelemelerde bulunan Bandırma Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Serhan Tarhan, duvarın çökmesine rağmen demiryolu trafiğinde herhangi bir aksama ya da güvenlik riski oluşmadığını belirtti. Tarhan, TCDD yetkililerinden alınan bilgi doğrultusunda toprak kaymasının hat güvenliğini etkilemediğini vurguladı. Çöken beton parçalarının belediye ve TCDD ekiplerince kepçe ile kaldırılacağı, bölgede ikinci bir destek duvarının bulunduğu kaydedildi.

Planlanan inşaat çalışmaları öne çekiliyor

Tarhan, demiryolu hattındaki güçlendirme çalışmalarına ilişkin sözleşmenin imzalandığını ve normal şartlarda 26 Kasım itibarıyla başlaması gereken inşaat sürecinin, yaşanan göçük nedeniyle daha erken başlatılmasının değerlendirildiğini söyledi. Tarhan, “Gerekli iş makineleri bölgeye yönlendirilecek. En kısa sürede hasarın giderilmesi için çalışma yürütüyoruz” dedi.

Belediyeden: “Can kaybı olmaması en büyük teselli”

Bandırma Belediyesi Başkan Vekili Hayri Turna da gelişmenin ardından bölgeye iş makinelerinin sevk edileceğini, göçüğün temizlenmesinin ardından güçlendirme çalışmalarının hızla başlayacağını ifade etti. Turna, olayda kimsenin yaralanmamış olmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Göçükle ilgili teknik incelemelerin sürdüğü, bölgenin güvenliğinin sağlanması için çalışmaların gün içinde devam edeceği bildirildi.