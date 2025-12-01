Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sahil boyunca yer alan L İskele, sabahın erken saatlerinden itibaren amatör olta balıkçılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Liman içine giren palamut sürüsünü yakalamak isteyen vatandaşlar, iskelede adeta yer bulma mücadelesi verdi.

Erken saatlerde balık keyfi

Günün ilk ışıklarıyla birlikte oltalarını denize bırakan balıkçılar, kısa sürede kovalarını balıkla doldurdu. Liman içinden geçen yoğun palamut sürüsü, bölgede balık avında verimli bir dönemin başladığını gösterdi. Vatandaşlar hem spor amaçlı hem de sezonun bu bereketli döneminden faydalanmak amacıyla iskeleye akın etti.

Balıkçılardan sabah mesaisi

Bazı amatör balıkçılar, gün doğmadan L İskele’de yerlerini aldıklarını belirterek, “Sabah 5’ten beri buradayız. Palamut çok ve neredeyse her atışta balık geliyor. Hem keyif yapıyoruz hem de kova doluyor” şeklinde konuştu.

İskelede yoğunluk oluştu

Zaman zaman kalabalığın arttığı L İskele’de, balıkçılar birbirlerine alan açmakta güçlük çekti. Yetkililer, palamut akınının birkaç gün daha devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Yetkililerden uyarı

Sahil güvenlik ve yerel yetkililer, balıkçılara avlanma alanlarında kurallara uymaları ve güvenli mesafeyi korumaları konusunda uyarıda bulundu.