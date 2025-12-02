Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde eylül ayından bu yana aralıklarla etkili olan yağışlar ve mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, Madra Dağı’nda melki mantarının yoğun şekilde çıkmasına yol açtı. Doğal ortamında toplanan melki mantarı, özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için önemli bir gelir kapısı oluşturdu.

Madra Dağı’nda bolluk yaşandı

İki aydır süren yağışların ardından Madra Dağı’nda yüksek miktarda melki mantarı toplandı. Dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar tarafından toplanarak pazara indirilen mantar, ilçe merkezinde de yoğun ilgi gördü. İlk günlerde kilosu 400 liraya kadar yükselen melki mantarının fiyatı, arzın artmasıyla birlikte 100 liraya kadar geriledi.

Kırsalda geçim kaynağı oldu

Pazarda melki mantarı satan 42 yaşındaki Rafet Gedik, yağışların bol olmasıyla meralarda yoğun şekilde mantar çıktığını belirtti. Gedik, melki mantarının bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı haline geldiğini ifade etti. Memur emeklisi Mehmet Yiğitaslan ise pazarlarda mantarın bolca bulunduğunu, yağışlı hava ve uygun sıcaklıkların mantarın çoğalmasını sağladığını belirterek melki mantarını severek tükettiklerini dile getirdi.

“Harçlığımızı çıkarıyoruz”

Satıcılardan 64 yaşındaki Kazım Çakır, bu dönemde yağışların bereket getirdiğini ve melki mantarının pek çok kişi için geçim kaynağı oluşturduğunu söyledi. 67 yaşındaki Ali Yılmaz da bu yıl mantarın köylüye ciddi katkı sağladığını, satışlardan elde edilen gelirle günlük ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktardı.

Fiyatlar düştü, talep arttı

Veteriner hekim Uğur Tarhal, yağışlardan sonra özellikle dağ köylerinden pazara bol miktarda melki mantarı getirildiğini belirtti. Başlangıçta sınırlı bulunması nedeniyle fiyatların yüksek seyrettiğini ifade eden Tarhal, son günlerde arzın artmasıyla birlikte fiyatların düştüğünü ve mantarın lezzetiyle yoğun talep gördüğünü söyledi.

Melki mantarındaki bolluk, Burhaniye’de hem üretici hem de tüketici açısından bereketli bir sezon yaşanmasını sağladı.