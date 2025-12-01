Muğla’nın Ortaca ilçesinde meydana gelen araç yangını korku dolu anlara yol açtı. Olay, saat 16.00 sıralarında Muğla–Fethiye D400 karayolu üzerinde bulunan trafik ışıklarında yaşandı.

Sürücü son anda araçtan çıktı

Edinilen bilgiye göre, Fiat marka 48 ABM 925 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Durumu fark eden sürücü T.Z., kısa sürede araçtan çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

İtfaiye hızla müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

İnceleme başlatıldı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.