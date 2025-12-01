Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini güçlendirmek ve taksici esnafının her mevsimde daha iyi koşullarda hizmet vermesini sağlamak amacıyla taksi duraklarını yenilemeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Makine ve İkmal Tesisi’nde tasarlanıp üretilen modern taksi durakları, ihtiyaç ve öncelik sırasına göre il genelinde hizmete alınıyor.

İlk uygulamalar üç ilçede

Taksi duraklarının kent genelinde tek tip ve kurumsal bir yapıya kavuşturulması hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında ilk uygulama Köyceğiz ilçesindeki şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan Birlik Taksi Durağı’nda gerçekleştirildi. Ardından Menteşe ilçesinde Rüya AVM Taksi Durağı, Yatağan ilçesinde ise şehirlerarası otobüs terminalinde yer alan Ahi Taksi Durağı yeni tasarımlarıyla yenilendi.

Esnafın ihtiyaçlarına uygun tasarım

Dayanıklı malzemelerle üretilen ve modern mimari çizgilere sahip duraklar; taksici esnafının çalışma şartlarını iyileştirmek, temel ihtiyaçlarına cevap verecek fonksiyonel bir alan sunmak ve kentle uyumlu bir görünüm oluşturmak amacıyla tasarlandı. Yeni duraklar, hem esnafa hem de vatandaşlara daha nitelikli bir hizmet ortamı sağladı.

“Verilen söz yerine geldi”

Taksi esnafı Erdem Şen, önceki durakların yetersiz olduğunu belirterek, yeni durakların kullanım kolaylığı ve yalıtımıyla önemli bir ihtiyaç olduğunu ifade etti. Seçim döneminde verilen sözün tutulduğunu dile getiren Şen, emeği geçenlere teşekkür etti.

Taksi esnafı Mahmut Kazıl da yeni duraklardan memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, sürecin taksici esnafı açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Üretim belediyenin kendi tesislerinde

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir, taksi duraklarının mülkiyeti belediyeye ait alanlarda ve belediyenin Makine ve İkmal Tesisi’nde üretildiğini ifade etti. Özdemir, 13 ilçede belirlenen noktalara yeni duraklar kazandırılmasının sürdürüleceğini kaydetti.

Aras: Yaşam kalitesi yükseliyor

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, modern ve estetik taksi duraklarının esnaf ve vatandaşlar için önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Aras, bu çalışmalarla Muğla’da yaşamın daha konforlu, düzenli ve estetik hale getirilmesi yönündeki hedeflerin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.