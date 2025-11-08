Karadeniz müziğinin unutulmaz sesi Kazım Koyuncu, doğum gününde sevenleri tarafından bir kez daha anıldı. 7 Kasım 1971’de dünyaya gelen usta sanatçı, “Dido”, “Viya” ve “Hayde” gibi eserleriyle Anadolu’nun dört bir yanında hafızalara kazınmıştı.

33 yaşında aramızdan ayrılmıştı

Henüz 33 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle 2005 yılında yaşamını yitiren Kazım Koyuncu, müziğiyle yalnızca Karadeniz’e değil, Türkiye’nin her köşesine dokunmayı başarmıştı. Doğa, yaşam ve özgürlük temalı şarkılarıyla milyonlara ilham veren sanatçı, bugün yaşasaydı 54 yaşına girecekti.

Şevval Sam’dan duygusal mesaj

Koyuncu’nun yakın dostu Şevval Sam, sanatçının doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı. Sam, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Hiçbir şey demeden giden, ama aslında ne çok şey söylemiş olan, sevgisiyle ömründen zamansız, geride bıraktıklarıyla hayatı yaşanabilir kılan ama aslında yaşamaya en çok hakkı olandın canım Kazım. Bu dünyanın ‘iyi ki doğmuş’ları var. Sen onlardansın canım kardeşim. İyi ki doğmuşsun.”

“Hoşçakal” şarkısıyla anıldı

Şevval Sam, paylaşımına Kazım Koyuncu’nun “Hoşçakal” şarkısını seslendirdiği bir video da ekledi. Bu anlamlı gönderi, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sanatçının hayranları da Sam’in gönderisine “Onu hiç unutmadık”, “Karadeniz’in özgür sesi hep bizimle” gibi yorumlar yaparak duygularını dile getirdi.