Son Mühür - Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur’un vefatının ardından başlayan miras tartışmaları yeni bir boyut kazandı. Sanatçının servetiyle ilgili ortaya çıkan son bilgiler, hem ailesi içinde hem de magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Tayfur’un serveti, önceki açıklamaların aksine 3 milyar değil, 6 milyar TL olarak belirlendi.

2 Ocak’ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’un vefatı, sadece sanat dünyasında değil, ailesi içinde de büyük tartışmalara sebep oldu. Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı gerginlik, miras sürecinde iyice alevlendi. Cenazede tansiyon yükselmiş, Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin Gözalıcı, tabut başında sert bir şekilde tartışmıştı. Vefatın ardından ortaya çıkan vasiyet ve miras paylaşımı, sanatçının beş çocuğu arasındaki gerilimi daha da artırdı. İlk iddialara göre her bir çocuğa yaklaşık 600 milyon TL düşeceği konuşulsa da, gerçek durum çok daha farklı ortaya çıktı.

Gerçek serveti açıklandı