Son Mühür - Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur’un vefatının ardından başlayan miras tartışmaları yeni bir boyut kazandı. Sanatçının servetiyle ilgili ortaya çıkan son bilgiler, hem ailesi içinde hem de magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Tayfur’un serveti, önceki açıklamaların aksine 3 milyar değil, 6 milyar TL olarak belirlendi.
Miras kavgası çıktı
2 Ocak’ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’un vefatı, sadece sanat dünyasında değil, ailesi içinde de büyük tartışmalara sebep oldu. Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı gerginlik, miras sürecinde iyice alevlendi. Cenazede tansiyon yükselmiş, Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin Gözalıcı, tabut başında sert bir şekilde tartışmıştı. Vefatın ardından ortaya çıkan vasiyet ve miras paylaşımı, sanatçının beş çocuğu arasındaki gerilimi daha da artırdı. İlk iddialara göre her bir çocuğa yaklaşık 600 milyon TL düşeceği konuşulsa da, gerçek durum çok daha farklı ortaya çıktı.
Gerçek serveti açıklandı
Müge Dağıstanlı’nın Yeniçağ’daki köşesinde paylaştığı bilgilere göre, Ferdi Tayfur’un avukatı Hakan Tamgüç, sanatçının mirasının tahmin edilenden çok daha yüksek olduğunu açıkladı. Tamgüç’ün verdiği bilgilere göre Tayfur’un serveti 6 milyar TL’ye ulaşıyor. Ünlü sanatçının 87 dairesi, çok sayıda arsası ve Marmaris’te bir adası bulunuyor. Ayrıca 1000’in üzerinde şarkısından elde ettiği yıllık telif gelirinin 45 milyon TL civarında olduğu belirtildi.
Ferdi Tayfur’un vasiyetine göre, en büyük miras payı üç çocuğu ve yedi yeğenine bırakılırken, kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Tayfur mirastan mahrum bırakıldı. Ünlü sanatçının servetinin bir bölümünü ise Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Vakfı ve LÖSEV’e bağışladığı bildirildi.