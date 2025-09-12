Son Mühür- 2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde iş insanı sevgilisi Burak Ateş’in kendisine tahsis ettiği araçla görüntülendi. Ancak aracın ön camındaki “resmi hizmete mahsustur” ibaresi dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı’na aitmiş gibi görünen kartın yasa dışı kullanıldığı ortaya çıktı.Ticaret Bakanlığı, söz konusu aracın kuruma ait olmadığını açıkladı. Açıklamada, kartın yasa dışı şekilde kullanıldığı belirtilerek, araç sahibine ve şoföre para cezası kesildiği ifade edildi. Ayrıca şoför hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Şahin’in iş hayatına gölge düştü

Bu gelişmeler, ilk kez iş dünyasına adım atan Şevval Şahin’in planlarını da sekteye uğrattı. Şahin’in spor giyim markası için düzenleyeceği lansman etkinliği, ajansı tarafından belirsiz bir tarihe ertelendi. Lansmana birçok ünlü ismi davet eden Şahin’in “hevesi kursağında kaldı”.

Tescilli güzelin kariyer yolculuğu

2018’de Miss Turkey yarışmasını kazanarak ünlenen Şevval Şahin, sonrasında sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geldi. Tescilli güzel, geçtiğimiz hafta Bebek’te arkadaşlarıyla eğlencede görülmüş ve çıkışta sevgilisinin tahsis ettiği araçla mekandan ayrılmıştı.

İş hayatında sevgilisinin desteği

Şahin’in yeni iş girişiminde sevgilisi Burak Ateş’in desteği olduğu öğrenildi. Ancak araç krizi nedeniyle markasının tanıtım süreci sekteye uğramış görünüyor.