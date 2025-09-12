Son Mühür- Ünlü oyuncu Hande Erçel, yaklaşık üç yıldır sosyetik iş insanı Hakan Sabancı ile birliktelik yaşıyordu. Çift, sık sık birlikte seyahate çıkarak anlarını sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı. Son olarak İtalya’da tatil yapan ikilinin ayrılığı, günlerdir magazin basınının manşetlerinde yer alıyor.

İhanet iddiaları

Evlilikle taçlanması beklenen ilişkinin bitişiyle birlikte kulislerde çeşitli iddialar dolaşmaya başladı. Özellikle “ihanet” söylentileri kamuoyunda geniş yankı buldu. Ancak Hakan Sabancı, yaptığı açıklamada bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

Sabancı’dan ilk açıklama

Ayrılık sonrası sessizliğini bozan Hakan Sabancı, “Bizim Hande’yle çok güzel bir ilişkimiz vardı. Bunu bitirme kararı aldık. Konunun başka hiçbir şeyle ilgisi yok. Ama saygısızca bir durum olmaya başladı. Konunun ailemle ve üçüncü kişilerle hiçbir ilgisi yok. İlişkiler yaşanır, devam eder ya da etmez; bu iki kişinin kararıdır” ifadelerini kullandı.

Erçel sessizliğini korudu

Günler sonra kameralar karşısına geçen Hande Erçel’e de ayrılık soruldu. Ancak Erçel, “Ben konuşmak istemiyorum bu konuda. Daha önce de söyledim, konuşmayacağım” diyerek soruları yanıtsız bıraktı.

“Barışma ihtimali var mı?”

Muhabirlerin “Barışma ihtimali var mı?” sorusuna da aynı şekilde karşılık veren Erçel, “Teşekkür ederim, konuşmayacağım” dedi. Israrlı sorulara her defasında “Çok teşekkür ederim, konuşmayacağım” cevabını verdi.

Sosyal medyada gündem oldu

Erçel’in bu tavrı kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı. Hayranları ve takipçileri oyuncunun sessizliğini farklı şekillerde yorumlarken, çiftin ayrılığı magazin dünyasında en çok konuşulan başlıklardan biri olmaya devam ediyor.