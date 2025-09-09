İstanbul Beşiktaş’ta manken Şevval Şahin’e tahsis edilen araçta sahte “resmi hizmete mahsustur” kartı kullanıldığı ortaya çıktı.

Araç sürücüsüne para cezası kesilirken, araç sahibi hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçundan işlem başlatıldı.

Polis ekipleri harekete geçti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Cevdet Paşa Caddesi’nde seyir halinde görülen ve sosyal medyada görüntüleri yayılan bir aracı incelemeye aldı.

Aracın ön camında “resmi hizmete mahsustur” ibareli kartın bulunduğu dikkat çekti. Plaka sorgusunda, aracın iş insanı Burak A.’ya ait olduğu ve aracın manken sevgilisi Şevval Şahin için tahsis edildiği tespit edildi.

Sürücü yakalandı

Polis çalışmaları sonucunda araç sürücüsü M.A. yakalandı. M.A.’nın ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü, araç sahibi Burak A. ile birlikte cezai işlem uygulandığı bildirildi.

İdari para cezası kesildi

Her iki isme de, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; Araç üzerinde izinsiz sembol, yazı ve işaret bulundurmak, Emniyet kemeri takmamak gibi maddelerden idari para cezası uygulandı.

Sahtecilik suçlaması

Karakolda ifadesi alınan sürücü M.A. hakkında, “resmi belgede sahtecilik” suçundan adli işlem başlatıldı. Araç sahibi iş insanı Burak A. için de soruşturma devam ediyor.