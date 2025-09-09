Usta oyuncu Murat Yıldırım, yeni projesi Güller ve Günahlar hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Senaryonun kendisini derinden etkilediğini belirten Yıldırım, “Ayakları yere sağlam basan bir drama. Senaryo sizi beşinci dakikasında duvara çarpıyor. Okurken ne olacağını tahmin edememe durumu beni her zaman heyecanlandırıyor” dedi.

"Keyifle izleyemeyeceğim bir işin içinde asla olmam”

Yıldırım, işin kalitesine duyduğu güvenin altını çizerek, “Biz de keyifle izleyeceğiz. Ben keyifle izleyemeyeceğim bir işin içinde asla olmam” ifadelerini kullandı.

Partneri Cemre Baysel’e övgüler yağdırdı

Dizide Cemre Baysel ile başrolleri paylaşan Murat Yıldırım, partnerine dair de övgü dolu sözler söyledi. Yıldırım, “Cemre’nin oyunculuğunu çok beğeniyorum. Çok gerçek bir yerden oynuyor. Öyle oyuncularla oynamak bana her zaman keyif vermiştir. Sahnelerimizi merak ediyor ve iple çekiyorum” diye konuştu.

İzleyiciyle güçlü bir bağ kurmayı hedefliyor

Hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Güller ve Günahlar, yeni sezonda seyircisiyle buluşacak. Murat Yıldırım, hikayenin izleyiciyle güçlü bir bağ kuracağına inandığını belirterek, “Ezberleri bozacak bir iş geliyor” sözleriyle iddialı mesaj verdi.