Son Mühür/ Emine Kulak- Her yıl çiftlerin heyecanla beklediği 14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala çiçek piyasasında hareketlilik başladı. Bu yıl cumartesi gününe denk gelen özel gün öncesinde, en çok tercih edilen hediye olan çiçekler için üreticiler hazırlıklarını tamamlarken, gül fiyatlarına ilişkin beklentiler de netleşmeye başladı.

İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, İzmir genelinde beklenen gül fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Gül fiyatlarında bu sene artış olacak”

Bu yıl gül fiyatlarının önceki yıllara göre farklılık gösterebileceğini ifade eden İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, “Bu sene gül fiyatları değişir. Aslında her sene aynı fiyatta satıyorduk ama bu sene biraz daha farklı olabilir. İzmir’deki güllerin üretiminde sıkıntı var. Kara leke isimli hastalık oluyor. Sevgililer gününde İzmir’e gül Adana, Mersin bölgesinden geliyordu. Fakat Mersin’de de aşırı, şiddetli bir don ve dolu oldu. Gül seraları ciddi hasarlar gördü. O yüzden Mersin’in gül üretiminde de sorun var” dedi.

“İthal güllerin fiyatları yüksek”

Üretim ve tedarik koşullarına bağlı olarak özellikle kırmızı gülde fiyatların yükseldiğine dikkat çeken Kış, “Şimdi sadece Adana bölgesinden gelecek. İthal güller de var. 14 Şubat uluslararası kutlanıldığı için kırmızı gül fiyatları yüksek. Sabah toplantıcı ile görüşme yaptığımda renkli güllerde sorunun olmadığını ama ithal güllerin fiyatlarının yüksek olduğunu söyledi” diye konuştu.

“İthal gülün adedi 250, yerli gülün adedi 200 TL civarında olabilir”

Gülün boyu, kalitesi ve yerli-ithal olmasına göre fiyatların önemli ölçüde değişiklik gösterdiğini ifade eden Kış, “Geçen sene kırmızı gül adetlerinin 100, 150 TL arasında satışı olmuştu. Gül fiyatları uzunluğuna göre de değişiyor. 40 cm gülün alış fiyatı farklı, 60 cm’nin farklı. Gülün fiyatı kalitesine göre de değişiyor. İthal gülün adet fiyatı şuan 175 TL. Ama bu fiyat sevgililer gününde artar. İthal güllerin adedi 200, 250 TL bandında satılabilir. Yerli güllerin kalitelisi ise adet fiyatı 150, 200 TL civarında seyreder. Bir demet gül bin 800, 2 bin 400 TL olabilir” şeklinde konuştu.

“Sevgililer gününde en ucuz hediye çiçek”

Çiçeğin hâlâ en ulaşılabilir hediye olduğunu belirten Kış, “Sevgililer Günü 14 Şubat Cumartesi gününe denk geliyor. Bu da işlerimizi yüzde 30 geriletir. İş yerleri, resmi daireler, belediyeler, adliye kapalı. Müşteriler iş yerlerine çok gönderim sağlıyordu. Yüzde 30 kayıp bekliyorum. Sevgililer gününde en ucuz hediye çiçek. Cebimizdeki 150, 200 TL ile bir çiçekçiye gidildiğinde biz çok güzel buket yaparız” dedi.