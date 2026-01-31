İzmir'de bazı hikayeler var, zaman geçse de asla unutulmuyor. 'Pasaklı Birsen' olayı da tam olarak böyle. Yıllardır Karşıyaka sokaklarında bu ismi duymayan neredeyse yok. Kimi merakından fellik fellik evini arıyor, kimi de bunun sadece uydurulmuş bir hikaye olduğunu savunuyor. Ancak değişmeyen tek şey, aradan geçen onca yıla rağmen bu ismin üzerindeki sır perdesinin bir türlü kalkmaması. Peki, Pasaklı Birsen kim? Pasaklı Birsen yaşıyor mu? İşte İzmirlilerin yıllardır merak ettiği o sorunun yanıtları...

PASAKLI BİRSEN ADRESİ VAR MI?

İzmir'de fal baktırmak isteyenlerin karşısına ilk olarak Pasaklı Birsen çıkıyor. Genellikle adres olarak Karşıyaka'nın Örnekköy semti işaret ediliyor. Ancak 'Birsen'in Yeri' diye bir tabir olsa da bu falcının açık adresini bilen hiç kimse yok.

Karşıyaka esnafı, zaman zaman elinde telefonla gelip 'Buralarda bir falcı varmış, evi nerede?' diye soranları gördüğünü söylüyor. Ancak bu arayışların sonu genellikle hüsranla sonuçlanıyor. Çünkü Pasaklı Birsen'in adresine dair hiçbir bilgi bulunmuyor.

PASAKLI BİRSEN KİM? HERKES ONU KONUŞUYOR AMA KİMSE TANIMIYOR

Pasaklı Birsen efsanesinin büyümesindeki en önemli etken ise internet. Yıllardır popüler sözlüklerde ve forumlarda bu isim hakkında sayfalarca yazı yazılıyor. İşin ilginç yanı, yorumların çoğu 'Duydum ama gitmedim' ya da 'Arkadaşım gitmiş' minvalinde. 'Ben gittim, şöyle oldu' diyenlerin sayısı bir elin parmağını geçmiyor. Bu bilgi kirliliği, olayı daha da gizemli hale getiriyor. İnsanlar, hakkında bu kadar az bilgi olan birinin nasıl bu kadar çok konuşulduğuna şaşırıyor.

FOTOĞRAFI OLMAYAN TEK FENOMEN

Teknoloji çağında herkesin her anı kayıt altındayken Pasaklı Birsen'e ait tek bir fotoğraf karesi bile bulunmuyor. Ne sosyal medyada ne de internet sitelerinde kendisine ait bir paylaşım yok. Bu durum kimilerinin aklına 'kendisini saklamayı çok iyi biliyor' düşüncesini getirse de çoğunluk aslında Pasaklı Birsen diye bir kişiliğin varlığına inanmıyor.

PASAKLI BİRSEN BİR ŞEHİR EFSANESİ Mİ?

Sonuç olarak Karşıyaka'da bir 'Pasaklı Birsen' rüzgarı esmeye devam ediyor. Belki gerçekten kapısını kimseye açmayan yetenekli biri, belki de insanların gizeme olan merakının yaşattığı bir hayalet. Şimdilik kesin olan tek şey; İzmirli kadınların sohbetlerinde ve internet forumlarında bu ismin daha uzun süre konuşulacağı.

Önemli Not: Bu haber yalnızca kamuoyunda konuşulan bir şehir efsanesi hakkında okurları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. 677 sayılı kanun uyarınca falcılık, büyücülük ve gaipten haber verme gibi faaliyetler tamamen yasaktır. Haberde adı geçen kişi veya yerlere dair herhangi bir özendirme, tavsiye veya yönlendirme amacı bulunmamaktadır. Vatandaşların maddi ve manevi mağduriyet yaşamamaları adına yetkisiz kişi ve kurumlara itibar etmemeleri önemle rica olunur.