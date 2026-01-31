Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’in Buca ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından selden etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmaları hız kazandı.

Gece boyunca sahadaydılar, sabah ilk incelemeler yapıldı

Sağanak yağışın etkisini artırdığı gece boyunca belediye ekipleriyle birlikte sahada çalışan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sabahın ilk saatlerinde CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile bir araya gelerek selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Heyet, ilk olarak Yıldız Mahallesi’nde bulunan Afet Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Afet Koordinasyon Merkezi’nde bilgilendirme yapıldı

Ziyaret kapsamında, Buca Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve olası afetlere erken müdahale amacıyla konumlandırılan merkezde incelemelerde bulunuldu.

Başkan Duman, merkezin işleyişi ve yürütülen çalışmalar hakkında İl Başkanı Güç’e bilgi verdi. Ardından ekipler, yağıştan en fazla etkilenen Yıldız ve Vali Rahmi Bey mahallelerine geçti.

Selden etkilenen evler tek tek ziyaret edildi

Heyet, mahallelerde sel nedeniyle zarar gören evleri tek tek gezerek vatandaşların taleplerini dinledi. Hasar tespit çalışmaları kapsamında, ev eşyaları zarar gören ailelerin ihtiyaçları not alınırken, acil destek süreçlerinin hızla devreye alınacağı bildirildi.

“Bir ay sonra İZSU altyapı çalışmasına başlayacak”

Mahalle sakinlerine açıklamalarda bulunan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İZSU tarafından yürütülecek altyapı çalışmalarıyla ilgili sürecin netleştiğini belirtti.

Duman, “İhalenin yapıldığını biliyoruz. Bir ay sonra kepçeler buraya gelecek ve çalışmalar başlayacak. Beklenmedik bir yağış yoğunluğu yaşadık ancak ekiplerimiz gece boyunca sahadaydı. Şimdi de vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için buradayız” dedi.

“Tek bir vatandaşın mağduriyeti bile göz ardı edilmeyecek”

Sosyal belediyecilik vurgusu yapan Başkan Duman, hiçbir vatandaşın mağduriyetinin görmezden gelinmeyeceğini ifade ederek, “Her türlü ihtiyaç ve talebinizde yanınızdayız. Buca’da tek bir hemşehrimizin bile mağduriyetinin giderilmediği bir alan kalmayacak” diye konuştu.

Büyükşehir ve ilçe belediyesi koordineli çalışıyor

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Buca Belediyesi’nin koordineli şekilde çalıştığını belirterek, hasar tespit ve destek süreçlerinin hızlandırıldığını söyledi. Güç, zarar gören ailelere acil destek paketlerinin ulaştırılması için gerekli talimatların verildiğini kaydetti.

“Kepçeleri birlikte karşılayacağız”

Altyapı çalışmalarını yakından takip edeceğini vurgulayan Çağatay Güç, mahalle sakinlerine seslenerek, “Kısa süre içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi burada çalışmalara başlayacak. İki ay sonra yine buradayım. Kepçeleri hep birlikte karşılayacağız” ifadelerini kullandı.