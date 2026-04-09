Yayınlanan yeni görüntülerde Erkan, uyuyan Dicle'yi son derece sevimli hareketlerle uyandırıyor. Erkan'ın Dicle'ye kıyafetlerinin hiçbir önemi olmadığını söylemesi ikili arasındaki samimiyeti açıkça gözler önüne seriyor. Dizi hayranları, Dicle ve Erkan'ın bu duygusal yakınlaşmasının ilerleyen bölümlere nasıl yansıyacağını büyük bir heyecanla bekliyor. İkilinin arasındaki buzlar yavaş yavaş eriyor.

Sevdiğim Sensin 9. bölüm fragmanı ve dizinin konusu

Yeni bölüm öncesi yayınlanan diğer fragmanlarda da çarpıcı detaylar yer alıyor. Dicle, Feride'nin kolundaki şüpheli izi fark ederek büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Aynı zamanda Dicle'nin sürpriz bir şekilde hamile olduğunu öğrenmesi dizideki bütün dengeleri tamamen değiştiriyor. Diğer taraftan Erkan, Ferman'ı hapisten çıkaran gizemli kişiyi bulmak için Tahir'den acil yardım istiyor. Aldur ailesinin büyük köşkünde sular bir türlü durulmuyor.

Ay Yapım imzalı proje, askerliğini yapmak için Ağrı'daki bir köye giden İstanbullu Erkan ile hayatı boyunca o köyden hiç çıkmayan saf kalpli Dicle'nin yollarının kesişmesini konu alıyor. Erkan, Dicle'yi zor ve baskıcı bir hayattan kurtarmak için onunla aniden evlenip İstanbul'a getiriyor. Ancak bu sürpriz evlilik, Erkan'ın zengin ailesi ve Dicle'nin geride bıraktığı geçmişi arasında çok büyük bir çatışmaya yol açıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyor. Projenin senaryosunu ise Yeşim Aslan kaleme alıyor. Hikaye her hafta yeni sırlarla büyüyor.

Sevdiğim Sensin başrol oyuncuları: Dicle ve Erkan kimdir?

Dizide Erkan karakterine genç ve başarılı oyuncu Aytaç Şaşmaz hayat veriyor. Aytaç Şaşmaz, geçmişte Söz, Baht Oyunu ve Zeytin Ağacı gibi büyük projelerle tanınan popüler bir isim. Dicle karakterini ise yetenekli genç oyuncu Helin Kandemir canlandırıyor. Helin Kandemir, daha önce Kardeşlerim ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi sevilen yapımlarda rol alan başarılı bir oyuncu. Dizinin oldukça güçlü oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar ve Cihat Süvarioğlu gibi tecrübeli isimler de bulunuyor. Bütün ekip başarılı bir performans sergiliyor.