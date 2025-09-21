Son Mühür- Altuğ’un bir paylaşımına gelen “Yağmur Bey kıskanmıyor mu?” sorusuna, oyuncu “Neden kıskansın ki!” diyerek karşılık vermişti. Bu cevabın ardından tartışmalar daha da alevlendi.

Yağmur Atacan’dan sert tepki

Eşi Yağmur Atacan, sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlara sessiz kalmadı. Atacan, eleştirilere “Geri kafalılık” sözleriyle yanıt vererek tartışmalara farklı bir boyut kazandırdı.

Sevda Türküsev’in eleştirileri

Her fırsatta yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Sevda Türküsev, bu kez Pınar Altuğ’un yoga görüntülerini hedef aldı. Türküsev, “Neden paylaşıyorlar bu görüntüleri, ben oraya takıldım” diyerek eleştirilerini dile getirdi.

Türküsev, sözlerine şöyle devam etti:

“Kocası rahatsız olmayabilir. Kadınların koruma kalkanı genelde kocaları ya da sevgilileri oluyor. Onlar devreye girince fazla laf edemiyorsun. Bana göre rahatsız edici bir şey yok ama normal de değil. Bu görüntüleri doğru bulmayanlar geri kafalı değil, sadece farklı bir bakış açısına sahipler.”

“Güzel bir kadın değil”

Türküsev, eleştirilerini kişisel boyuta taşıyarak Pınar Altuğ için şu ifadeleri kullandı:



“Bana göre Pınar Altuğ güzel bir kadın da değil. Bikinili fotoğraflarını gördüm, karın bölgesi… Niye paylaşıyorsun?”

Sevda Türküsev’in gündem olan sözleri Pınar Altuğ’a da soruldu. Başarılı oyuncu ise kısa ve kararlı bir açıklama yaptı:



“Hiçbir şey. İstediğimi dinleyip, istemediğimi duymama hakkına sahibim.”

Altuğ’un bu yanıtıyla, Türküsev’in yorumlarını görmezden geldiği ve tartışmayı büyütmek istemediği dikkat çekti.