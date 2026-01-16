İzmir Buca'da temizlik işçileri, yılbaşı öncesi maaşlarını alamamaları sebebiyle eylem yapmışlardı. İşçilerin eylem yaptığı ve maaşlarını alamadıkları süreçte Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, şarkıcı Sevcan Orhan ile birlikte Phuket tatiline çıkması Türkiye kamuoyunun gündemine oturmuştu. Söz konusu tatilin ardından sessizliğini bozan Orhan'ın yapmış olduğu açıklamalar ise dikkat çekti.

"Biraz rahatsız etti sanırım!"

SnobMagazin'de yer alan habere göre Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile birlikte çıkmış oldukları Phuket tatili hakkında konuşan Sevcan Orhan, "Benim için sıkıntı yoktu. Biraz rahatsız etti sanırım. Söylemem gerekeni söyledim. 25 yıldır çalışıyorum, o tatili yapabilecek gücüm vardı, gittim. Görkem Bey'le ilgili yorum yapmak bana düşmez, çünkü o siyasetçi. O kısım onu ilgilendiriyor." ifadelerini kullandı.

"Masraflar paylaşıldı, tatile gidildi!"

Birlikteliğiniz var mı sorusunu da yanıtsız bırakmayan Orhan, "Evet. Güzel gidiyor. Mutluyum ve keyfim yerinde. Birinin cebinden harcanan bir şey değil. Masraflar paylaşıldı tatile gidildi." dedi.