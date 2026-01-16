Son Mühür / Erkan Doğan - 22 Aralık’ta kapatılan ve yerine yapılacak hastanenin 2,5 yılda açılacağını belirtilen yeni Bozyaka Hastanesi süreci ile ilgili Ankara’dan kötü haber! Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Doğruyol, 2026 Kamu Yatırım Programı’nda 4 bin TL ayrıldığını açıkladı.

İzmir İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Ayhan Kul, 22 Aralık’ta kapısına kilit vurulan Bozyaka Hastanesinin yerine 2,5 - 3 yıl gibi kısa bir sürede 400 yataklı yeni bir hastane yapılacağını açıklamıştı. Ancak 2026 Kamu Yatırım Programında yeni hastane için komik bir bütçe ayrılması, “Hastane 2,5 yılda nasıl bitecek?” sorunlarını gündeme getirdi. Kapatılan hastane önünde basın açıklaması yapan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “İzmir’e üvey evlat muamelesi yapılıyor. 15 Ocak'ta Resmi Gazetede yayınlanan 2026 yılı yatırımlar programında 2029 Yılında Hizmete girecek denen İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesine, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi ve Aliağa Meslek Hastalıkları hastanesine 2.000 TL (ikibin) ile 4000 TL arasında bütçe ayrılmış. 22 Aralıkta hasta alımına son verilen

Bozyaka hastanesinin yapım maliyeti yaklaşık 6 Milyar TL. 2020 yılı 30 Ekimde yaşanan İzmir Depreminden bu yana depreme dayanıksız hastanelerden sadece Buca Hastanesi yenilendi. Depreme dayanıksız diğer hastanelerin hepsinde hizmet devam ediyor” diye konuştu.