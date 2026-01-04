Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçtiğimiz günlerde CHP’li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile Tayland’a bağlı Phuket Adası'na yaptıkları tatil ile gündeme gelen sanatçı Sevcan Orhan, kamuoyunda hakkında ortaya atılan iddialara yanıt vererek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Orhan iddiaları kesin bir dille yalanladı

Milliyet Gazetesi’nden Ali Eyüpoğlu’na yaptığı açıklamalarda söz konusu tatil ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan sanatçı Sevcan Orhan, söz konusu tatilin masraflarını kendilerinin ödediğini ve konuyla ilgili faturaların ellerinde olduğu belirtti. Ayrıca, tatil ücretini kendisinin, yol masraflarını ise Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın ödediğini vurgulayan Sevcan Orhan, hakkında ortaya atılan iddiaları kesin bir dille yalanladı.

"Tatil ücretini ben kendi hesabımdan ödedim, yol masrafını bizzat Görkem ödedi"

Sevcan Orhan, konuyla ilgili Ali Eyüpoğlu’na şu açıklamalarda bulundu: “Phuket tatilini aramızda paylaştık. 20 kişilik eylül sonunda planlanan ve arkadaşımın düzenlediği bir turla, yol ve masraflarını bizzat cebimizden karşıladığımız bir tatil planıydı. Faturaları mevcut. Parası bizzat bizim tarafımızdan ödendi. Hatta şöyle bölüştük; tatil ücretini ben kendi hesabımdan ödedim, yol masrafını bizzat Görkem ödedi.”