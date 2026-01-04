Sport Republic yönetimi altında genç ve potansiyelli futbolculara yönelen Göztepe, transfer politikasında dikkat çeken bir değişikliğe hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, uzun bir aranın ardından ilk kez yıldız statüsünde yer alan bir oyuncu için girişimlere başladı.

Fofana sonrası yeni yıldız arayışı

Geçtiğimiz sezon Chelsea’den kiralanan ve piyasa değeri 20 milyon Euro seviyelerinde olan Datro Fofana ile önemli bir hamle yapan Göztepe, bu kez benzer profilde, skorer ve hazır bir ismi kadrosuna katmayı hedefliyor. Kulüp yönetiminin, Süper Lig’de iddialı bir kadro oluşturmak için transferde vites yükselttiği belirtiliyor.

Skov Olsen ismi öne çıktı

Danimarka basınında yer alan iddialara göre Göztepe, Bundesliga temsilcisi Wolfsburg forması giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Andreas Skov Olsen’i radarına aldı. Sarı-kırmızılıların, yıldız futbolcu için ciddi temaslara başladığı ifade ediliyor.

Ankersen faktörü devrede

Transferde Göztepe’nin en önemli avantajlarından biri ise kulüp başkanı Rasmus Ankersen’in Skov Olsen ile olan geçmiş bağlantısı. Ankersen’in, daha önce görev yaptığı FC Nordsjaelland döneminde Olsen ile birlikte çalışmış olması, görüşmelerde önemli bir koz olarak görülüyor.

Hücum hattına yıldız takviyesi planı

Teknik heyetin, Skov Olsen transferiyle hücum gücünü artırmayı ve takımın skor yükünü paylaşacak bir isim kazandırmayı hedeflediği belirtiliyor. Göztepe cephesinde bu hamlenin, yeni sezonda ligde dengeleri değiştirebilecek bir transfer olabileceği konuşuluyor.