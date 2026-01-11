İstanbul’da film ve dizi çekimlerine standart getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni uygulama ile birlikte çekim süreçleri artık daha planlı, kontrollü ve kent yaşamını koruyan bir çerçevede yürütülecek.

İstanbul, açık hava platosu kimliğini korurken, setlerin şehir düzenini aksatmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Amaç: Şehir düzeni korunacak, setler hız kazanacak

Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği koordinasyonunda hazırlanan yeni uygulama esasları; kamu kurumları, yerel yönetimler ve sektör temsilcilerinin görüşleri alınarak oluşturuldu.

Düzenlemenin temel amacı; İstanbul’daki çekim faaliyetlerinin net kurallar çerçevesinde, daha profesyonel ve öngörülebilir bir sistemle gerçekleştirilmesini sağlamak.

Yeni sistem sayesinde İstanbullular çekimlerden önceden haberdar olacak, günlük yaşamın en az düzeyde etkilenmesi sağlanacak.

Yapım ekipleri ise sadeleştirilmiş izin süreçleri sayesinde çekimlerini daha hızlı ve sistemli şekilde yürütebilecek.

İstanbul 3 ana çekim bölgesine ayrıldı

Yeni düzenlemeyle İstanbul, trafik ve nüfus yoğunluğu dikkate alınarak üç ana çekim bölgesine ayrıldı:

1. Bölge (Yoğun alanlar)

En fazla 7 büyük araç ile çekim yapılabilecek

Çalışma saatleri:

Kış: 00.00’a kadar

Yaz: 01.00’e kadar

2. Bölge

En fazla 11 büyük araç ile çekim yapılabilecek

Saat uygulaması 1. bölge ile aynı olacak

3. Bölge

Araç sayısında sınırlama olmayacak

Çalışma saatleri daha esnek uygulanacak

Ayrıca belirlenen gece çekim bölgelerinde 23.00 – 06.00 saatleri arasında çekim yapılmasına izin verilecek. Aynı gün gerçekleştirilecek setler arasında ise en az 1 kilometre mesafe bırakılması zorunlu olacak.

Başvurular için 7 gün kuralı getirildi

Kamuya açık alanlarda yapılacak tüm çekimler için bildirim ve izin başvurularının, çekim tarihinden en az 7 gün önce ilgili mülki idare amirliğine yapılması gerekecek.

Trafik akışını etkileyecek veya yol kapatma gerektiren çekimler için de aynı süre içinde kaymakamlık ve belediyeye başvurulması zorunlu olacak.

Ücretlerde indirim ve kolaylık sağlanacak

Yeni uygulama, yapım maliyetlerini azaltacak önemli düzenlemeleri de kapsıyor:

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli projeler

Sahada 3 veya daha az büyük araç bulunan yapımlar belirlenen çekim ücretinin yalnızca dörtte birini ödeyecek.

Elde taşınan ekipmanla yapılan ve kamu alanını işgal etmeyen çekimler için ise herhangi bir ücret alınmayacak.

Çevre ve tarihi doku için yeni hassasiyet

Yeni dönemde çevre ve kent kültürü korunacak:

Çekimlerden 24 saat önce çevre sakinleri bilgilendirilecek,

Tek kullanımlık plastikler sınırlandırılacak,

Atık yönetimi kurallarına titizlikle uyulacak,

Tarihi alanlarda çekimlerde azami hassasiyet gösterilecek,

İlçelere özel çekim koordinasyon birimleri kurulacak

Çekim süreçlerinin düzenli ve hızlı ilerlemesi amacıyla her ilçede;

Kaymakamlık başkanlığında, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi ve ilgili kurumlardan oluşan en az 3 kişilik çekim koordinasyon birimleri kurulacak.

Film Çekimi Uygulama Esasları’nın tüm ayrıntılarına İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün resmi internet sitelerinden ulaşılabilecek.