Trabzon’un Of ilçesine bağlı Kıyıcık mevkiinde inşa edilen 22 metrelik iki yat, tersaneden çıkarılarak iki ayrı tıra yüklendi.

Denize doğrudan bağlantısı bulunmayan üretim alanından Of Limanı’na kadar olan yaklaşık 1 kilometrelik mesafe karayoluyla aşıldı.

Tırlara yükleme işlemi ve denize indirme hazırlıkları bir gün sürerken, yatların limana taşınması ise yalnızca 5 dakika içerisinde tamamlandı. Vinç yardımıyla gerçekleştirilen indirme operasyonu, titizlikle planlanan güvenlik önlemleri eşliğinde sorunsuz şekilde tamamlandı.

“Bu bölge gemi imalatında köklü bir geçmişe sahip”

Yatların imalatını üstlenen Zafer Dinç, Karadeniz’in tekne ve gemi yapımındaki güçlü geleneğine dikkat çekti. Bölgenin özellikle Sürmene ve Of hattında yıllardır bu alanda uzmanlaşmış ustalara sahip olduğunu vurgulayan Dinç, üretimi tamamen müşteri taleplerine göre gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dinç, “Bu yatları İstanbul’da turistik gezinti amaçlı kullanılmak üzere tasarladık. Bazı müşteriler iç donanımı kendileri yapmak istiyor, bazıları ise anahtar teslimi tercih ediyor. Biz de talepler doğrultusunda üretim yapıyoruz. Bölgenin işçilik kalitesi oldukça yüksek” ifadelerini kullandı.

İstanbul Boğazı’nda turizme hizmet edecekler

Yat işletmecilerinden Gürkan Dayıoğlu ise Trabzon’daki tersaneyi tercih etmelerinin en önemli nedeninin kaliteli işçilik olduğunu dile getirdi.

İstanbul Beykoz merkezli olarak hizmet verdiklerini belirten Dayıoğlu, yatların Boğaz’da turistik amaçlı gezilerde kullanılacağını açıkladı.

Dayıoğlu, “Yatları sıfırdan yaptırdık. İnce işçilikleri bizzat biz üstlendik. Her biri 22 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde, dört kamaralı, çift makineli ve full donanımlı.

Teknelerimizde aynı anda 50 kişiye kadar misafir ağırlanabiliyor. Yat yapımında dünyada üst sıralardayız ve Türkiye bu alanda önemli bir merkez haline geldi” dedi.

Yapımları bir yıl sürdü

Yat işletmecilerinden Sefa Zengin de üretim sürecine ilişkin bilgi verdi. Yatların yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından tamamlandığını belirten Zengin, Trabzon’un tekne yapımında öne çıkan şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Zengin, “Ustalar burada adeta sanat eseri gibi işler çıkarıyor. Türkiye yat ve tekne yapımında dünyada ilk beş ülke arasında yer alıyor ve bu başarı her geçen yıl artıyor. Teknelerimizin İstanbul’a yolculuğu ise hava şartlarına bağlı olarak 3-4 gün sürebiliyor” ifadelerini kullandı.

Karadeniz’den çıkan yatlar dünya vitrininde

Karadeniz’in köklü denizcilik geleneğiyle inşa edilen bu iki yeni yat, yalnızca İstanbul turizmine değil, Türkiye’nin uluslararası yat üretimindeki prestijine de katkı sağlamaya hazırlanıyor.

Trabzon’dan İstanbul Boğazı’na uzanan bu yolculuk, Türk tersanelerinin dünya ligindeki yükselişinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.