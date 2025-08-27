Son Mühür/ Osman Günden- Son Mühür TV’de Psikolog Sedef Yıldırım’ın sunduğu “Psikolog Sedef Yıldırım’la Keşfet” programına influencer ve yönetmen asistanı olarak sektörde yaklaşık beş yıldır aktif olan Aleyna Beşir konuk oldu.

“Hem influencer hem yönetmen asistanıyım”

Beşir; üniversite yıllarında yüksek lisans yaparken influencer olmaya karar verdiğini ve sonrasında hem influencer hem de set ekibinde yoğun bir profesyonel yaşam sürdürdüğünü belirterek, “Setten bahsedecek olursam, ben rejide yönetmen asistanıyım. Son işimde devamlılık asistanı olarak çalıştım. Biz sette, sahnede olabilecek her şeyi ekibimizle birlikte planlıyoruz, oyunculara bilgi veriyoruz ve seti yönetiyoruz. Yönetmenin istekleriyle sahnedeki düzeni reji hazırlıyor. Çok yoğun çalışma saatlerimiz var, yaklaşık 12 saat çalışıyoruz. Ancak işimiz setten sonra da bitmiyor çünkü ertesi günün programına hazırlanmamız gerekiyor” dedi.

Devamlılık ve hazırlık asistanlığının zorlukları

Beşir; devamlılık asistanı olarak sahnelerin hareket ve replik devamlılığını sağlamak, bir sahnenin ertesi güne kalması durumunda eksiksiz teslim etmek gibi kritik görevler üstlendiğini söyleyerek, “Çok zor bir dinamik bu. Rejide en son asistan, hazırlık asistanıdır. Ancak hazırlık asistanının yaptığı iş, setteki en yüksek asistanın yaptığı iş kadar zorlu olabilir. Çünkü oyuncuların sahne hazırlıklarını yapmak, karavanlarda oyuncuları yönetmek, ekibe bilgi vermek gibi birçok sorumluluğumuz var. En ufak aksilikte sorumlu olan biziz” diye ekledi.

“Zor ama keyifli, setin görünmeyen kahramanlarından biriyim”

Sette insan ilişkilerini yönetmenin önemine dikkat çeken Beşir, “Ben insanlarla iletişimi güçlü biriyim. Setten 10 dakikalık bir gecikme bilgisi geldiğinde bunu oyunculara nazik ve sakin bir şekilde aktarıyorum. Ancak dengesi çok zor bir iş. Karşılıklı saygı ve samimiyet, tüm süreci yönetmemizi sağlıyor. Oyuncuların sahne kostümü veya aksesuarlarda yaşanan hatalar da sorumluluğumuzu artırıyor. İnsan ilişkileri ve ekip yönetimi çok yorucu ama setteki görünmeyen kahramanlardan biri olduğumu biliyorum. İşin zorluğuna rağmen çok keyif alıyorum” diye ifade etti.

Zorlu coğrafya ve hava koşullarıyla mücadele

Kayseri’de çalıştığı bir projeyi örnek gösteren Beşir, zorlu şartları şöyle anlattı:

“Çok soğuk bir yerde, eşkıyaların ve atların olduğu bir dönemi çekiyorduk. Kaldığımız mekânlar uzak, çalışma saatlerimiz çok yoğundu. Oyuncular uzun ve ciddi repliklerle sahnede performans gösteriyorlardı, biz de tüm dinamiği yönetmek zorundaydık. İşin ikinci günü, yardımcı yönetmenime gidip ‘Lütfen beni kov, bu şartlarda devam edemem’ dedim. Ancak ilişkilerim güçlüydü, yönetmen ve yardımcı yönetmenimin ricasıyla devam ettim ve 5,5 ay boyunca projeyi tamamladık”

“Dil bariyerleri, çalışma alışkanlıklarını zorlaştırabiliyordu”

Farklı kültürlerde çalışmanın zorluklarına da değinen Beşir, “Arap işi diziler çektik. Türk bir senaryonun Arap versiyonunu yapıyorduk. Oyuncular Arap, set tamamen Türk ekibiydi. Arap oyuncular kendi sistemlerine alışkındı, biz ise farklı bir tempoyla çalışıyorduk. Dil bariyerleri, farklı çalışma alışkanlıkları işleri zorlaştırıyordu. Ancak çok keyifli ve öğreticiydi; yaklaşık 9 ay çalıştık ve Arapça da biraz öğrendim” dedi.

“Uzun sahneler oyuncuyu da bizi de yıpratıyor”

Beşir, uzun sahne süreleri ve dizilerin bölümlere bölünmesi konusuna da dikkat çekiyor: “Ana akımda 115 sahneli bir senaryo geliyor ve bunun dökümünü yönetmen ekibi yapıyor. Devamlılık asistanı olarak bu sahnelerin tümünü akılda tutmamız gerekiyor. Dijital projelerde 20 bölüm iç içe gidebiliyor, ana akımda ise maksimum 2–3 bölüm. Uzun sahneler, çok sayıda sahne ve bölüm performansımızı etkiliyor; oyuncu da biz de yıpranıyoruz”

Influencerlık ve sosyal medya yolculuğu

Influencer olarak yolculuğunu da paylaşan Beşir, “Influencer olmadan önce de giyinmeyi, kombin yapmayı ve bakımlı olmayı çok seviyordum. Yüksek lisans yaparken pandemi döneminde videolar çekmeye başladım: saç ve cilt bakımı, makyaj önerileri. Bir sabah kalktığımda videom 100–200 bin izlenmişti, bir hafta içinde 10 bin takipçim olmuştu. Kombinler, konseptli hazırlık videoları ve makyaj içerikleri paylaşıyorum. Tatlı ve küçük bir kitlem var, onlarla interaktif bir şekilde içerik üretiyorum. Benim için en büyük avantaj sektörden gelmem. Sette de çok üretkenim, sosyal medyada da… İki alanda da iyi bir üretkenlik gerekiyor ve ben bunu bir şekilde sağlayabiliyorum” diye anlattı.

“Zamanla kabuk geliştirdim”

Sosyal medyadaki eleştirilere yaklaşımı hakkında da konuşan Beşir, “Başta rahatsız oluyordum, babam da yorumlara tepki gösteriyordu. Zamanla bir kabuk geliştirdim. Şimdi gelen yorumlara gülerek cevap veriyorum. İnsanları anlamak çok zor; bazıları bunu göğüsleyemiyor ve ciddi psikolojik sıkıntılar yaşayabiliyor. Ama ben her ne yazarsa yazsın, makara yapıyorum” ifadelerini kullandı.