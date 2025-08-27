Son Mühür/ Begüm Mol - 19 sınıf, 1 laboratuvar ve bin kişilik kapasitesiyle öğrencilere ücretsiz eğitim desteği sunan Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi, yeni dönemde 11. sınıf öğrencilerini sınavla belirleyecek. Daha önce 8 ve 12. sınıflar için yapılan sınavların ardından bu kez 11. sınıf öğrencileri, kabul sınavına girerek ücretsiz hazırlık kurslarından yararlanma fırsatı bulacak.

Sınav, 3 Eylül’de Sosyal Etkinlik Merkezi’nde yapılacak. Başvurular 1 Eylül’e kadar Bayraklı Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden alınacak. Ayrıntılı bilgiye 0232 935 03 35 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

“Her zaman yanınızdayız”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, gençlerin hedeflerine ulaşması için her zaman destek verdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Gençlerimizin hayalleri bizim için çok değerli. İstedikleri liseye ya da üniversiteye ulaşmaları için yanlarında oluyoruz. Sosyal Etkinlik Merkezimizde alanında uzman eğitmenlerimizle verdiğimiz ücretsiz kurslarda gençleri geleceğe hazırlıyoruz. Yeter ki hayal etsinler, çalışsınlar; biz de imkanlarımız doğrultusunda her zaman destekleyeceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.”