Son Mühür - İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Fizyoterapist Edanur Tayar Canlı, yüksek şiddetli ses dalgalarıyla gerçekleştirilen ESWT (Extracorporeal Shock Wave Therapy) yöntemi hakkında bilgi verdi. Canlı, bu tedavide ses dalgalarının hedef bölgeye odaklanarak derin dokulara ulaştığını ve tek bir noktada yoğunlaşarak iyileşmeyi tetiklediğini belirtti.

Etki mekanizması

Canlı, şok dalgalarının uygulandığı bölgede kontrollü mikrotravmalar oluşturarak vücudun doğal iyileşme sürecini başlattığını ifade etti. “Bu süreçte iyileşmeyi sağlayan faktörlerin salınımı artar, doku daha iyi kanlanır, protein sentezi hızlanır ve böylece doku yenilenmesi gerçekleşir. Ayrıca sinir liflerinin aşırı uyarılması, ağrı iletimini bloke ederek ağrı kesici etki oluşturur” dedi.

Nasıl uygulanır?

Tedavinin özel bir cihazla yapıldığını belirten Canlı, uygulama bölgesine iletkenliği artırmak için jel sürüldüğünü söyledi. ESWT’nin genellikle 1-2 hafta içinde, 4-6 seans şeklinde uygulandığını ve her seansta 1500-2500 şok dalgası verildiğini aktardı.

Hangi hastalıklarda kullanılır?

En sık topuk dikeni, tenisçi dirseği, golfçü dirseği, aşil tendiniti ve omuz kalsifik tendiniti tedavisinde tercih edildiğini vurgulayan Canlı, özellikle topuk dikeninde literatürde %70-85 oranında başarı sağlandığını kaydetti. Topuk dikeninin en belirgin belirtisinin sabah ilk adımlarda hissedilen şiddetli ağrı olduğunu söyleyen Canlı, “Uygun olmayan ayakkabı, uzun süre ayakta kalma, aşırı kilo ve düz tabanlık bu soruna zemin hazırlar” dedi.

Uygulanamayacak durumlar

Canlı, ESWT’nin hamilelerde, pıhtılaşma problemi olanlarda, kalp pili taşıyanlarda, uygulama bölgesinde enfeksiyon veya açık yara bulunanlarda ve kanser hastalarında uygulanmadığını belirtti.

Uygulama sırasında ağrı ve günlük yaşama etkisi

Hastaların ağrı eşiğine bağlı olarak ilk seanslarda hafif ağrı veya rahatsızlık hissedebileceğini belirten Canlı, bu durumun genellikle tolere edilebilir olduğunu, tedavi sonrası oluşabilecek ağrı için buz uygulaması önerildiğini ifade etti. ESWT’nin günlük yaşamı etkilemediğini vurgulayan Canlı, sadece uygulama bölgesinde hafif kızarıklık veya hassasiyet görülebileceğini, düşük şiddette egzersizlerin güvenle yapılabileceğini belirtti. “Her seans, hastayı daha ağrısız ve sağlıklı günlere yaklaştırır” dedi.