Süper Lig’de milli aranın ardından 5. hafta karşılaşmasında pazar günü Kayserispor’a deplasmanda konuk olacak Göztepe, transferde vites yükseltti. Transfer sezonunun bitimine 2 gün kala çalışmalarını yoğunlaştıran sarı-kırmızılı ekip, forvet, sol bek ve kaleci takviyeleri için geri sayıma geçti.

Fransa’nın ünlü spor gazetesi L’equipe, Göztepe’nin uzun süredir gündemde olan kaleci Doğan Alemdar ve golcü Bertuğ Yıldırım için Rennes ile 5 milyon euro karşılığında anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti.

Sport Republic’in diğer hedefleri

Göztepe’nin futbol şubesini yöneten Sport Republic, İngiltere Championship takımı Bristol City’nin İrlandalı forveti Sinclair Armstrong ile temaslarını sürdürürken, Juventus’tan sol bek Jonas Rouhi için de talip oldu.

Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Fas asıllı İsveçli oyuncuyu kiralama planı yaparken, Jonas Rouhi için Belçika kulübü Westerloo’nun da devrede olduğu ifade edildi.