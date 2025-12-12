Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Kültürel Miras Rotary Kulübü tarafından, EGİAD’ın desteğiyle EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen “Agora 2030 Katılımcı Kültür ve Yaşayan Miras Çalıştayı”, sınırlı kontenjana rağmen yoğun ilgi gördü. Etkinlik, İzmir’in kültürel mirasını korumanın ötesinde, toplumla birlikte yeniden üretmeyi hedefleyen bir yaklaşımı öne çıkardı.

“Kültürel miras geleceği kurmanın anahtarıdır”

İzmir Kültürel Miras Rotary Kulübü 2025-2026 Dönem Başkanı Ece Toprakdeviren’in liderliğinde yürütülen çalıştayda, kültürel miras yalnızca geçmişe ait bir değer olarak değil, ortak geleceği şekillendiren canlı bir unsur olarak ele alındı. Kültürel yaşama erişimin tüm kentliler için temel bir hak olduğu vurgulandı.

Çok paydaşlı tartışma zemini

Dr. Sevay İpek Aydın’ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumlarda; kültürel mirasın yalnızca uzmanların sorumluluğunda olmadığı, gençlerin, kadınların, sanatçıların, zanaatkârların ve mahalle topluluklarının aktif katılımıyla yeniden yorumlanabileceği görüşü öne çıktı. Kentli hakkı, topluluk temelli üretim, miras okuryazarlığı, sürdürülebilirlik, dijital miras, inovasyon ve girişimcilik ekosistemleri başlıkları çok yönlü biçimde ele alındı.

Yaşayan miras ustaları çalıştaya ilham verdi

Çalıştayın dikkat çeken yönlerinden biri, İzmir’in farklı ilçelerinden gelen geleneksel zanaatkârların katılımı oldu. Minyatür, antika halı, kaligrafi, parşömen, çini ve keçe ustaları, açılan özel stantlarda üretimlerini sergileyerek kültürel mirasın yaşayan temsilcileri olarak etkinliğe katkı sundu.

Rotary’den güçlü destek

Rotary Bölge 2440 Federasyon Başkanı Adnan Sözeri’nin katılımı da çalıştaya kurumsal bir boyut kazandırdı. Sözeri, kültürel mirasın birlikte inşa edilecek bir gelecek zemini olduğuna dikkat çekerek, Agora 2030 vizyonunun katılımcılık, kamu yararı ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle örtüştüğünü ifade etti.

Sürdürülebilir sorumluluk çağrısı

İzmir Kültürel Miras Rotary Kulübü, çalıştayla birlikte kültürel mirasın toplumsal katılımla yönetilmesi, kentli hakkı olarak güçlendirilmesi ve yeni kuşaklarla birlikte yeniden yorumlanması yönünde sürdürülebilir bir sorumluluk çağrısı yaptı.