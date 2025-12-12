Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi, merkezden uzak ve dezavantajlı mahallelerde yaşayan kadınların belediye hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Güçlenme Durağı Mobil Kuaförlük Hizmetini başlattı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen uygulama, Bayraklı ilçesi Onur Mahallesi’nde hayata geçirildi.

Kuaförlük hizmeti ve hak temelli eğitimler birlikte sunuldu

Mobil duraklarda kadınlara ücretsiz saç kesimi ve fön hizmeti verildi. Aynı zamanda uzman personel tarafından kadın sağlığı, yasal haklar, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Hizmet noktaları, kadınların belediyenin diğer sosyal destek mekanizmalarına yönlendirilmesini sağlayan bir temas alanı olarak kurgulandı.

Uzmanlar sahada bilgilendirdi

Kadınlar kişisel bakımlarını yaptırırken belediyenin uzman ekipleriyle birebir görüşme imkânı buldu. İhtiyaç tespit edilen durumlarda danışmanlık hizmetlerine erişim sağlandı ve ilgili birimlere yönlendirmeler yapıldı. Güçlenme Durakları, kadınların sosyal destek sistemleriyle bağını güçlendiren bir köprü işlevi üstlendi.

Randevular muhtarlıklar üzerinden

Hizmetten yararlanmak isteyen kadınlar, mahalle muhtarlıkları aracılığıyla başvuru yaparak randevu oluşturdu. Uygulama, her hafta farklı bir mahallede muhtarlıkların belirlediği uygun alanlarda sürdürülecek.

Kadınların sosyal güçlenmesine katkı

Proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bütüncül sosyal hizmet anlayışının sahaya yansıyan örneklerinden biri olarak öne çıktı. Kadın çalışmaları hizmetleri, kapalı alanlardan çıkarılarak doğrudan mahallelere taşındı. Uygulama, kişisel bakımın ötesinde kadınların iyi olma halini destekleyen bir dayanışma modeli olarak planlandı.

“Her hafta bir mahallede olacağız”

Kadın Çalışmaları Şube Müdürü Berna Yurdusev Payamlıdağ, projenin muhtarlıklarla iş birliği içinde yürütüldüğünü belirterek, her hafta farklı bir mahallede hizmet verileceğini ifade etti. Payamlıdağ, kesim ve fön hizmetinin yanı sıra kadınların sosyal olarak güçlenmesini destekleyen eğitimlerin sürdürüleceğini kaydetti.

Katılımcılardan olumlu geri dönüş

Onur Mahallesi sakinleri, uygulamanın kadınların kendilerine zaman ayırmasına imkân sunduğunu belirtti. Katılımcılar, özellikle kadına yönelik şiddetle mücadele ve hak temelli bilgilendirmelerin önemli bir farkındalık sağladığını vurguladı.