Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşimi bugün gerçekleşti. Toplantıda, ulaşıma ilişkin önemli kararlar alınırken, personel servis taşımacılığı yapan işletmelerin zam talebi de gündeme geldi.

İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin başvurusu doğrultusunda hazırlanan önerge, Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonları’nda yapılan değerlendirmelerin ardından meclis gündemine taşındı. Görüşmeler sonucunda, personel servis ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

Alınan karar, artan akaryakıt maliyetleri ve işletme giderleri karşısında servis taşımacılığı yapan esnafın taleplerine yanıt niteliği taşıyor. Yeni tarifenin, İzmir genelinde faaliyet gösteren personel servis işletmeleri tarafından uygulanması bekleniyor.