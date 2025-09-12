Son Mühür- Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre İzmir, 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,94 artış kaydetti. Bu dönemde kente gelen turist sayısı 1 milyon 663 bin 747’ye ulaştı.

En fazla turist gönderen ülke Almanya

En fazla turist gönderen ülke Almanya oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,09 azalma yaşansa da 260 bin 493 ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı.

Almanya’yı 113 bin 331 kişiyle İngiltere, 56 bin 767 kişiyle Polonya izledi. İlk 10’da ayrıca Hollanda, Fransa, Belçika, Azerbaycan, İtalya, İrlanda ve Rusya Federasyonu yer aldı.

İlk 10 ülke verileri incelendiğinde; Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa, İtalya ve Rusya’dan gelen turistlerde yüzde 1,14 ila 17,44 arasında düşüş görülürken; Polonya, Belçika, Azerbaycan ve İrlanda’dan gelen turistlerde yüzde 0,57 ila 7,56 arasında artış yaşandı.

Temmuz’da yabancı turistte yüzde 15 düşüş

2024 ve 2025 Temmuz ayları karşılaştırıldığında İzmir, genel toplamda yüzde 3,97 oranında turist kaybetti. Bu kaybın en büyük nedeni, yabancı turist sayısındaki yüzde 14,28’lik düşüş oldu.

Türk turistlerde ise yüzde 16,40 artış kaydedildi ancak bu yükseliş toplam kaybı telafi edemedi.

Almanya, yüzde 4,08 azalmaya rağmen 82 bin 648 kişiyle ilk sıradaki yerini korudu.

İngiltere, yüzde 9,81 düşüşle 30 bin 990 turist gönderdi.

Polonya, yüzde 3,46 artışla 19 bin 198 turistle üçüncü sırada yer aldı.

Avusturya, bu yıl ilk kez listeye girerek yüzde 2,88 artışla 7 bin 608 turiste ulaştı. Rusya Federasyonu ise yüzde 40,01 oranında gerileyerek 5 bin 247 turistle 11. sıraya düştü.

İşler: “İzmir’in stabil durumunu kırmalıyız”

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, İzmir turizminin harekete geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

İşler, şunları söyledi: “İzmir’de 7 aylık döneme göre yüzde 5’lik bir artış var. Ancak Temmuz aylarında yüzde 4’lük bir azalma dikkat çekiyor. Yabancı turistte yüzde 15’e yakın düşüş üzücü bir tablo.

Buna rağmen vatandaşlarımız, geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 16,5 oranında daha fazla İzmir’i tercih etti. Henüz Ağustos ve Eylül verileri elimizde değil. Ama sezonun uzamasıyla geçen yılı aşacağımıza inanıyoruz.”

“Hedef 5 milyon turist”

İşler, İzmir’in turizm hedefinin kent nüfusu kadar yani 5 milyon turist olduğunu belirterek şu çağrıyı yaptı: “Bu hedef için turizmciler, yerel ve merkezi yönetim temsilcileri Turizm Konseyi’nde buluşuyor.

Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ticaret Odası Başkanımız ve İl Kültür ve Turizm Müdürümüz bu hedefe ulaşmada bizlerle.

Ancak İzmir’in stabil durumunu hızla hareketlendirmeli, maliyetleri dengelemeli, dış pazarda güçlü tanıtım faaliyetleriyle görünür olmalıyız. Rakiplerimizin beklemediği bir dönemde İzmir’in de beklemeye tahammülü yok.”