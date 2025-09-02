Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’nde kongre süreci ile ilgili takvim sürüyor. İlçe kongreleri için geri sayım sürerken, ilçe başkanlığı için yola çıkan isimler tek tek adaylığını açıklıyor. İzmir’in metropol ilçesi Konak’ta Serkan Kalmaz, başkanlık için yola çıktı.

Serkan Kalmaz, 8 Eylül’de düzenleyeceği toplantıyla Konaklılara ve partililere seslenecek.

Kalmaz, adaylık süreci öncesinde yaptığı paylaşımda, “Konak’ı barışın, birleştiriciliğin ve özgürlüğün kenti yapmak için yola çıkıyorum. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimleri ışığında, daha özgür ve daha güçlü bir Konak için el ele yürüyelim” ifadelerine yer verdi.

Toplumcu ve Yenilikçi Bir Siyaset Sözü

“Özgür ve Güçlü Konak” sloganıyla yola çıkan Kalmaz, CHP’nin köklü örgütlenme geleneğini çağın koşullarıyla uyumlu hale getirmeyi, kadınların ve gençlerin siyasette daha aktif rol almasını sağlamayı, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını benimseyeceğini vurguladı.

Serkan Kalmaz’ın adaylık açıklaması, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 19.00’da CHP Konak İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirilecek.