Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'in Kiraz ilçesi, düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Kutlamalara katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Mimar Ferdi Zeyrek Parkı ile Zübeyde Hanım Anne Evi'nin açılışlarını gerçekleştirdi.

Yeni park, yeni canlılık

Tugay, ilk olarak Kiraz Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Mimar Ferdi Zeyrek Parkı'nın açılış törenine katıldı. Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun'un ev sahipliği yaptığı açılışta, çok sayıda belediye başkanı, siyasi parti temsilcisi ve vatandaş hazır bulundu. Açılış törenine renk katan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kadın tiyatro ekipleri, Başkan Tugay'ı pankartlarla karşılayarak desteklerini gösterdi.

Parkın açılışında konuşan Başkan Tugay, yeşil alanların ve çocuk parklarının şehirler için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Bu tür tesislerin mahallelere canlılık getirdiğini ve insanların yaşam kalitesini artırdığını belirten Tugay, "Çocuk parkları, yeşil alanlar, cıvıl cıvıl seslerin çıktığı alanlar özlem duyduğumuz yerler. O nedenle çocuklar için, anneler için böyle güzel tesisler yapınca kendimizi çok mutlu hissediyoruz" dedi.

Mimar Ferdi Zeyrek'in adı yaşatılıyor

Törende, geçen dönem hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Ferdi Zeyrek'in adı verilen parka da değinildi. Merhum Zeyrek'i yakından tanıdığını söyleyen Tugay, onun beklenmedik başarısını ve güler yüzlü kişiliğini övdü. "Ferdi Başkan gibi arkasında iyi, güzel bir isim bırakarak bu dünyaya veda etmek çok önemli" diyen Tugay, belediye başkanlığının zorluklarına değinerek, yaptıkları işlerin onurunun ve geride bırakılan ismin kalıcılığının önemine dikkat çekti.

Kiraz Belediye Başkanı Coşkun da konuşmasında merhum Zeyrek'in halkla iç içe, çözüm odaklı bir lider olduğunu ve onun adını yaşatmanın bir vefa borcu olduğunu belirtti. Coşkun, bu parkın gelecek nesillere örnek teşkil edeceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve barışın simgesi beyaz güvercinler gökyüzüne bırakıldı. Başkan Tugay, açılış sonrasında Kiraz'ın tarım ve sanayi fuarını ziyaret etti. Burada esnaf ve çiftçilerle bir araya gelen Tugay, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ziyaret sırasında bir traktöre de binen Tugay, daha sonra Zübeyde Hanım Anne Evi'nin açılış törenine de katılarak ilçedeki programını sürdürdü.