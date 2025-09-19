Son Mühür/ Begüm Mol- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın “genç dostu kent” hedefi doğrultusunda hazırlanan kamp programı, hem eğlenceli hem de öğretici içeriklerle dikkat çekiyor. Katılımcılar çadır kampı boyunca deneyim alanlarında bilgi edinecek, forumlarda fikirlerini paylaşacak, atölyelerle üretim süreçlerine katılacak ve söyleşilerle ilham alacak.

Eğlence ve sanat doğa ile buluşuyor

Üç gün sürecek gençlik kampında sanat ve eğlence de öne çıkacak. Komedyen Seda Yüz’ün stand-up gösterisi, Sevil Arnoczky’nin konseri ve Özgür Güler’in DJ performansı kampın en renkli anlarını oluşturacak. Doğa ile iç içe gerçekleşecek etkinlikler sayesinde gençler unutulmaz bir kamp deneyimi yaşayacak.

Gençler için katılım fırsatı

Kontenjanın 500 kişi ile sınırlandırıldığı etkinlik için başvurular, www.gencizmir.com

adresinden alınmaya başlandı. İzmir’de gençlere yönelik tüm etkinliklerden haberdar olmak isteyenler ise “izbbgencizmir” kullanıcı adlı Instagram hesabını takip edebilecek.

Üretim, paylaşım ve dayanışma alanı

Kamp boyunca gençler yalnızca eğlenmekle kalmayacak, aynı zamanda üretim ve paylaşım kültürünü de deneyimleyecek. Atölyelerde yaratıcı fikirler geliştirme imkânı bulan katılımcılar, forumlarda gençlik haklarına dair görüşlerini ifade etme fırsatı yakalayacak.