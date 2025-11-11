1994 doğumlu olan Serhan Onat, İzmit’te dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Çocukluğundan bu yana sanatla iç içe büyüyen Onat, ilk olarak tiyatro sahnelerinde oyunculuk yaptı. Üniversite eğitiminin ardından profesyonel olarak dizi ve film projelerinde yer almaya başladı. Oyunculuk yolculuğunda hem tarihi hem de modern yapımlarda rol aldı ve geniş bir izleyici kitlesiyle buluştu.

Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonunda Serhan Onat'ın ismi, yarışmaya katılan diğer ünlüler olan Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem ve Mert Nobre sonrası açıklandı. Acun Ilıcalı resmi açıklamasında, “Sevgili Serhan Onat Survivor 2026 Ünlüler&All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi. Yarışmada ünlüler takımında mücadele edecek olan Onat, kariyerinde farklı projelerle adından söz ettirdi.

Serhan Onat'ın oynadığı dizi ve filmler

Serhan Onat, televizyon dünyasında ilk olarak “Muhteşem Yüzyıl: Kösem” dizisiyle ekranlara çıktı ve bu rolle dikkat çekti. Sonrasında “Bodrum Masalı”, “Yalancı”, “Kuruluş Osman”, “Akıncı”, “Meryem” ve “Mayıs Kraliçesi” gibi popüler dizilerde rol aldı. “Kendi Düşen Ağlamaz” isimli dizide Alp Demirkan karakteriyle de seyirci karşısına çıktı. Sinema projeleri arasında ise “Yedinci Koğuştaki Mucize” ve “Yolun Açık Olsun” öne çıkıyor.

Serhan Onat kimdir?

