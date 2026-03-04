Evlerde lavabo tıkanınca çoğu kişinin yaptığı ilk şey kaynar suyu gidere dökmek oluyor. Özellikle mutfak lavabosunda biriken yağları eritmek için kullanılan bu yöntem, tesisat uzmanlarının dikkat çektiği bir risk haline geldi. Yapı mühendisleri ve tesisat ustaları, bu alışkanlığın modern tesisat sistemlerinde beklenmeyen hasarlara yol açabileceğini söylüyor.

Uzmanların üzerinde durduğu konu özellikle plastik borular. Günümüzde birçok konutta kullanılan PVC borular belirli bir sıcaklık dayanımına göre üretiliyor. Fakat kaynar suyun doğrudan boruya ulaşması bazı durumlarda sorun yaratabiliyor.

PVC borularda ısı şoku riski

Uzmanların verdiği bilgiye göre, kaynar suyun sıcaklığı 100 dereceye kadar ulaşabiliyor. Bu kadar yüksek sıcaklıkta suyun doğrudan plastik boruya gitmesi, boru malzemesinde ani genleşme ve büzülmeye yol açabiliyor. Tesisatçılar bu durumu “ısı şoku” olarak tanımlıyor.

Isı şoku yaşandığında borularda küçük çatlaklar oluşabiliyor. Aynı zamanda sızdırmazlığı sağlayan conta sistemleri de gevşeyebiliyor. Bu durum çoğu zaman hemen fark edilmiyor ama ilerleyen zamanlarda sızıntı ya da farklı arızalara neden olabiliyor. Kısacası sorun görünmeden büyüyebiliyor.

Tıkanıklığı açmak yerine yer değiştiriyor

Kaynar su yönteminin bir başka etkisi de tıkanıklığın tamamen ortadan kalkmaması. Uzmanların anlattığına göre, lavaboda biriken donmuş yağlar kaynar suyla temas edince eriyor. Ancak bu erime çoğu zaman geçici oluyor.

Eriyen yağ boru hattının ilerleyen ve daha soğuk olan bölümlerine doğru ilerliyor. Daha sonra burada yeniden katılaşarak yeni bir birikinti oluşturabiliyor. Bu da tıkanıklığın daha derinde oluşmasına neden olabiliyor. Böyle olunca basit bir lavabo sorunu bazen profesyonel müdahale gerektiren bir probleme dönüşebiliyor.

Uzmanlar bu noktalara dikkat çekti

Tesisat uzmanları, boru sisteminin uzun süre sağlıklı kalabilmesi için bazı basit önlemler öneriyor. Özellikle eski binalarda kullanılan plastik tesisatların daha hassas olduğu ifade ediliyor.

Fokurdayan kaynar su yerine daha ılık ya da aşırı sıcak olmayan su kullanılması tavsiye ediliyor. Bu şekilde borular üzerindeki ani ısı yükü azaltılabiliyor. Ayrıca yağlı yemek artıkları ya da yağın doğrudan lavaboya dökülmemesi gerektiği belirtiliyor. Bu tür atıkların önce soğutulup çöpe atılması daha doğru bir yöntem olarak gösteriliyor.

Tesisatçılar ayrıca lavaboların zaman zaman mekanik olarak temizlenmesinin de faydalı olabileceğini söylüyor. Böylece gider hattında oluşabilecek birikintiler erken fark edilebiliyor.